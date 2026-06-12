Четыре амурских тигра получили казахские имена

Четыре амурских тигра, переданные Россией Казахстану в рамках программы по восстановлению популяции этих редких хищников, получили имена. Двум взрослым животным и двум тигрятам дали символичные клички, отражающие дружеские отношения между двумя странами и особенности региона их будущего обитания.
Взрослого самца назвали Амур, а самка получила имя Үміт, что в переводе с казахского означает «Надежда». Молодому самцу дали имя Тұран — это соответствует историческому названию региона, где когда-то обитали казахские тигры, а самке — Уссури.
Передача животных состоялась в рамках международной программы реинтродукции амурского тигра. Хищники были подарены Казахстану президентом России Владимиром Путиным для участия в проекте по возвращению тигров в исторические места обитания на территории республики.
В настоящее время специалисты России и Казахстана совместно наблюдают за состоянием животных и процессом их адаптации к новым условиям. Учёные оценивают поведение тигров, их физическое состояние и готовность к дальнейшей жизни в естественной среде.
После завершения периода акклиматизации хищников планируют выпустить в дикую природу. Перед этим на животных установят спутниковые ошейники, которые позволят отслеживать их перемещения и контролировать процесс адаптации уже после выпуска.
Проект по восстановлению популяции тигров в Казахстане считается одним из крупнейших природоохранных проектов Центральной Азии. Его цель — вернуть хищников в экосистемы, где они обитали ещё несколько десятилетий назад, и обеспечить устойчивое существование новой популяции в природных условиях.