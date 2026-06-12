Четыре амурских тигра получили казахские имена

Проект по восстановлению популяции тигров в Казахстане считается одним из крупнейших природоохранных проектов Центральной Азии. Его цель — вернуть хищников в экосистемы, где они обитали ещё несколько десятилетий назад, и обеспечить устойчивое существование новой популяции в природных условиях.