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На побережье Хабаровского края готовятся снять ограничения на бензин

Власти рассчитывают стабилизировать ситуацию на частных АЗС в ближайшие дни.

В Хабаровском крае для автозаправочных станций Советско-Гаванского и Ванинского районов закупили необходимые объёмы топлива на нефтеперерабатывающих заводах Сибири, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным министерства энергетики края, перебои с бензином носят локальный характер и затронули только часть независимых автозаправочных станций. На сетевых АЗС, включая заправки ННК, поставки продолжаются в штатном режиме.

Как пояснили в ведомстве, сложности возникли из-за сезонных и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, в том числе на Комсомольском НПЗ, который является одним из ключевых поставщиков топлива для регионов Дальнего Востока. Это привело к росту спроса на биржевых торгах при ограниченном объёме предложения.

Заместитель министра энергетики Хабаровского края Евгений Береза отметил, что ситуация находится под контролем краевого правительства и федеральных органов власти.

«Дефицит топлива носит локальный характер, ограничения на продажу бензина в розницу ввели только на частных заправочных станциях, в частности, АЗС компании “Трансбункер”. На сетевых АЗС, в том числе компании ННК, перебоев с топливом нет», — подчеркнул он.

В министерстве также сообщили, что временные ограничения на отдельных АЗС были введены собственниками для предотвращения ажиотажного спроса и будут сняты после восстановления стабильных поставок.

Правительство региона продолжает взаимодействовать с нефтяными компаниями, профильными федеральными ведомствами и Правительством России. По оценке властей, поставки топлива в Ванинский и Советско-Гаванский районы должны полностью стабилизироваться в ближайшие дни.