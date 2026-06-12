На побережье Хабаровского края готовятся снять ограничения на бензин

Как пояснили в ведомстве, сложности возникли из-за сезонных и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, в том числе на Комсомольском НПЗ, который является одним из ключевых поставщиков топлива для регионов Дальнего Востока. Это привело к росту спроса на биржевых торгах при ограниченном объёме предложения.