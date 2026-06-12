Юрист объяснил, каких знаменитостей лишат имущества по новому закону

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий арест имущества россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России.
Адвокат Дмитрий Аграновский в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал, за что у релокантов могут изъять имущество.
«Враждебная деятельность против государства, как правило, подтверждается уголовными или административными делами. То есть, если человек даже признан иноагентом и живет за пределами РФ, но не ведет враждебную деятельность, то его имущество в безопасности», — сказал Аграновский.
Говоря о враждебной деятельности против РФ, юрист подразумевал дискредитацию Вооруженных сил России, призывы к санкциям, производство и распространение экстремистских материалов, а также иные правонарушения.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.