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Юрист объяснил, каких знаменитостей лишат имущества по новому закону

Путин подписал закон об аресте имущества у релокантов за деятельность против РФ. Юрист Аграновский сказал, за какие правонарушения могут изъять квартиры, дачи и другие объекты.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий арест имущества россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России.

Адвокат Дмитрий Аграновский в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал, за что у релокантов могут изъять имущество.

«Враждебная деятельность против государства, как правило, подтверждается уголовными или административными делами. То есть, если человек даже признан иноагентом и живет за пределами РФ, но не ведет враждебную деятельность, то его имущество в безопасности», — сказал Аграновский.

Говоря о враждебной деятельности против РФ, юрист подразумевал дискредитацию Вооруженных сил России, призывы к санкциям, производство и распространение экстремистских материалов, а также иные правонарушения.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.