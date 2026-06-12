Огненная волна взрывов наступает на Киев: главная новость СВО 12 июня

В нескольких районах Черниговской области прогремели мощные взрывы. ВСУ перебрасывают на это направление вооружение и технику.
Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью ударов и какой раскрыт план Киева.
Напомним, серия взрывов, раздававшихся в течение нескольких дней, напугала боевиков ВСУ в Черниговской области. В частности, удары по объектам украинской армии фиксировались в городе Сновск. После прилетов российских беспилотников «Герань-2» там вспыхнул крупный пожар.
По данным координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, наиболее серьезные последствия были зафиксированы в районе локомотивного депо, использовавшегося в качестве склада беспилотников.
Кроме того, удары были нанесены по базе отдыха «Дружба», которую ВСУ использовали в своих целях. Марочко уточнил, что боевики использовали базу в качестве пункта временной дислокации.
«В целом в Черниговской области противник сейчас активно наращивает силы и средства. Там сосредоточены вооружение и военная техника ВСУ, формируются ракетные склады вооружений, что также является законной целью для наших военнослужащих», — пояснил военный эксперт.
Специалист подчеркнул, что удары по тылам ВСУ наносятся еще для того, чтобы пресечь попытки диверсий и различных провокаций, причем не только на территории России, но и в отношении дружественной Белоруссии.
«Именно с этих районов возможны провокации в отношении дружественной нам Белоруссии. То есть такими ударами мы купируем некоторые угрозы. Сейчас мы наносим удары не только в зоне проведения специальной военной операции, но и точечные удары по относительно безопасным для боевиков тыловым зонам. В дальнейшем это будет иметь накопительный эффект и снижать боеспособность украинских боевиков», — пояснил эксперт.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали строить оборонительные сооружения в находящемся в 11 км от границы с РФ городе Семеновка Черниговской области.
Также стало известно, что в Черниговской области нанесены удары по резервным базам украинских боевиков.