МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Число украинских мужчин, скрывающихся от мобилизации в странах ЕС, составляет порядка 1 млн, что больше, чем вся численность ВСУ в июне 2026 года. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.
По данным европейских органов статистики, общее количество граждан Украины, находящихся на территории стран ЕС, составляет около 4,4 млн. Большинство из них — порядка 3,2 млн человек — женщины и дети до 18 лет. Численность мужчин составляет около 1,2 млн человек. Мобилизации подлежат мужчины с 23 до 60 лет, однако и молодые люди с 18 до 23 лет, и те, кто старше 60 лет, могут подписать контракт и вступить в ВСУ.
Всего, по информации МИД Украины, за пределами страны находятся около 8 млн граждан (не считая тех, кто выехал в Россию). При таком же соотношении мужчин, женщин и детей получается, что в прочих странах, помимо европейских, от участия в военных действиях скрываются еще более 900 тыс. человек, годных к несению службы.
Таким образом, общее количество украинских мужчин, скрывающихся от мобилизации за границей, может превышать 2 млн человек. Точную численность ВСУ Киев в последнее время не называет, чтобы нельзя было сделать косвенные выводы о масштабах дезертирства и потерь, однако даже в 2023—2024 годах она, по заявлениям самих же представителей Киева, составляла около 800−900 тыс. человек. В результате численность украинцев за границей, скрывающихся от мобилизации, превышает численность ВСУ более чем в два раза.
При этом внутри самой Украины, по данным Минобороны страны, от воинского учета уклоняются еще около 2 млн человек.
Ранее в Евросоюзе выступили с инициативой ограничить статус временной защиты для мужчин с Украины, однако, как отмечал в беседе с ТАСС экс-премьер министр страны Николай Азаров, это приведет лишь к тому, что те побегут прятаться от мобилизации в другие государства.