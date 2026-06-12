Таким образом, общее количество украинских мужчин, скрывающихся от мобилизации за границей, может превышать 2 млн человек. Точную численность ВСУ Киев в последнее время не называет, чтобы нельзя было сделать косвенные выводы о масштабах дезертирства и потерь, однако даже в 2023—2024 годах она, по заявлениям самих же представителей Киева, составляла около 800−900 тыс. человек. В результате численность украинцев за границей, скрывающихся от мобилизации, превышает численность ВСУ более чем в два раза.