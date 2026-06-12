В Пермском крае в праздничные дни не будет работать служба «122»

Как объясняеют в региональнм правителстве, номер «122» нужен для консультирования граждан по темам военной службы по контракту, мерам соцподдержки, а также для записи к врачу и вызова скорой. Это общий справочный канал, который служит дополнительной связью с экстренными службами, если не получилось дозвониться по номерам 03 или 112. В праздничные дни вызвать доктора на дом можно с 8 утра до 11 вечера, а скорая помощь принимает вызовы без перерыва. Кроме того, продолжают действовать горячая линия по обезболиванию, детский телефон доверия и краевой кризисный центр. По всем остальным вопросам абонентам ответит автоинформатор. Звонок бесплатный с любого российского оператора связи.