Хабаровск открыл Всероссийский марафон классической музыки «Кантата»

В краевой столице 12 июня стартовал музыкальный марафон «Кантата. Россия». На Комсомольской площади выступили Дальневосточный академический симфонический оркестр и Женский академический хор колледжа искусств. Под открытым небом прозвучали — Мусоргский, Бородин и сочинения современных композиторов. Дальше марафон прокатится по всей стране. Всего он охватит 15 городов и более 20 тысяч зрителей — от Дальнего Востока до Балтики. Проект поддержали Министерство культуры РФ и Президентский фонд культурных инициатив.