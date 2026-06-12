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Хабаровск открыл Всероссийский марафон классической музыки «Кантата»

В краевой столице 12 июня стартовал музыкальный марафон «Кантата. Россия». На Комсомольской площади выступили Дальневосточный академический симфонический оркестр и Женский академический хор колледжа искусств. Под открытым небом прозвучали — Мусоргский, Бородин и сочинения современных композиторов. Дальше марафон прокатится по всей стране. Всего он охватит 15 городов и более 20 тысяч зрителей — от Дальнего Востока.

В краевой столице 12 июня стартовал музыкальный марафон «Кантата. Россия». На Комсомольской площади выступили Дальневосточный академический симфонический оркестр и Женский академический хор колледжа искусств. Под открытым небом прозвучали — Мусоргский, Бородин и сочинения современных композиторов. Дальше марафон прокатится по всей стране. Всего он охватит 15 городов и более 20 тысяч зрителей — от Дальнего Востока до Балтики. Проект поддержали Министерство культуры РФ и Президентский фонд культурных инициатив.