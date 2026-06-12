Специалисты профильных ведомств Приморья не могут найти медведицу Майю

В Минприроды Приморья прокомментировали ситуацию с медведицей Майей в Лесозаводском городском округе, на содержание которой ранее пожаловались жители. По данным властей, собственник приобрёл животное по закону, несмотря на то, что сегодня это уже запрещено. Проверить содержание медведицы не удалось — на прошлом месте её не оказалось, сообщила пресс-служба министерства.
После публикаций СМИ на ситуацию с бедной медведицей в посёлке Иннокентьевка обратили внимание краевые власти. Разобраться поручил глава региона Олег Кожемяко. Профильное министерство провело проверку.
«4 числа был произведён выезд на место. Было выяснено, что медведица является частной собственностью, содержится у физического лица, приобретена им в 2015 году в соответствии с действующим законодательством на тот момент. На сегодняшний момент это запрещено действующим законом, но закон обратной силы не имеет», — объяснил и. о. заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Алексей Суровый.
Тем не менее, информацию направили в природоохранную прокуратуру, другим ведомствам (Россельхознадзор, Росприроднадзор), так как вопросы, связанные с содержанием животных в неволе не относятся к полномочиям министерства.
Специалисты выехали на место. Но медведицы на месте не оказалось — видимо, хозяин её перепрятал. Этим вопросом теперь занимаются Росприроднадзор и полиция.
Ранее жители округа жаловались на чудовищные условия содержания Майи. Вопросом занялась природоохранная прокуратура. История привлекла внимание сотрудников московского приюта для диких животных, которые пытаются выяснить, где находится животное, и добиться возможности ее вывоза.