Специалисты профильных ведомств Приморья не могут найти медведицу Майю

«4 числа был произведён выезд на место. Было выяснено, что медведица является частной собственностью, содержится у физического лица, приобретена им в 2015 году в соответствии с действующим законодательством на тот момент. На сегодняшний момент это запрещено действующим законом, но закон обратной силы не имеет», — объяснил и. о. заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Алексей Суровый.