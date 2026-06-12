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Чех Коубек стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира

Специалист превзошел достижение Хуго Броса, которое было установлено в стартовом матче мирового первенства 2026 года.

МЕХИКО, 12 июня. /ТАСС/. Мирослав Коубек, возглавляющий сборную Чехии, стал самым возрастным тренером в истории, который вывел свою команду на матч чемпионата мира по футболу.

В матче первого тура группового этапа чешские футболисты встречаются с командой Республики Корея. В стартовом матче чемпионата мира прежний возрастной рекорд побил 74-летний главный тренер сборной ЮАР бельгиец Хуго Брос. Коубеку в сентябре нынешнего года исполнится 75 лет. Сборную Кюрасао на чемпионате мира будет тренировать бывший наставник российской национальной команды 78-летний нидерландец Дик Адвокат.

Ранее самым возрастным главным тренером на чемпионатах мира был немец Отто Рехагель. В 2010 году он работал на чемпионате мира в ЮАР со сборной Греции в возрасте 71 года. Команда тогда не сумела выйти из группы.

Чемпионат мира стартовал 11 июня в Мехико, в матче открытия сборная Мексики победила команду ЮАР со счетом 2:0. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Финал состоится 19 июля.

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