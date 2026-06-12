Поздравление с Днём России от губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

День России — это символ рождения новой государственности и новой национальной идентичности. Эти важные понятия подчёркивают наше единство, гордость за историческое и культурное наследие страны, непреложность Конституции, прав и свобод граждан, закреплённых в этом важнейшем документе. Всё вместе заключено в одном слове — это ответственность за будущее нашей Родины.