Поздравление с Днём России от губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

От всего сердца поздравляю вас с государственным праздником страны — Днём России!
Мы гордимся тем, что живём на берегах Байкала — самого древнего и глубокого озера планеты, мирового хранилища пресной воды. Мы знаем, что в истории Иркутской области были экспедиции, совершившие географические открытия, сооружение Транссиба и БАМа, гигантские комсомольские стройки — всегда в любой инициативе принимала участие вся страна.
Здесь, в центре Сибири, нам есть что беречь, что передать будущим поколениям и чем гордиться.
День России — это символ рождения новой государственности и новой национальной идентичности. Эти важные понятия подчёркивают наше единство, гордость за историческое и культурное наследие страны, непреложность Конституции, прав и свобод граждан, закреплённых в этом важнейшем документе. Всё вместе заключено в одном слове — это ответственность за будущее нашей Родины.
Будущее невозможно без памяти о прошлом: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война: иркутяне, как весь народ, в едином порыве поднялись на смертный бой с фашистской Европой. Все вместе мы победили, отстояли свободу и независимость государства, наше будущее.
Сегодня судьбу Отечества защищают участники специальной военной операции. Мы поддерживаем своих героев. Так пишется новейшая российская история — в слиянии общей и личной ответственности за настоящее и будущее могущественной державы — нашей страны.
Желаю всем жителям Приангарья доброго здоровья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях во благо России и Иркутской области!
Губернатор Иркутской области И. И. Кобзев.