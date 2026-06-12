Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 июня

Эмоциональный фон Раков может быть напряженным, и вам будет сложно сохранять спокойствие, особенно если накануне произошло неприятное событие. Некоторые из вас начнут конфликты с другими. Вторая половина дня будет более спокойной и благоприятной. Сейчас стоит сосредоточиться на долгосрочных планах или серьезных проектах. К тому же это поможет отвлечься от того, что беспокоит.