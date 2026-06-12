Диетолог Кованова сказала, чем опасны ранние арбузы

Диетолог София Кованова в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, почему не стоит есть ранние арбузы.
Специалист отметила, что сезон арбузов начинается в августе и заканчивается в сентябре. Именно в это время на прилавках появляются натуральные, созревшие естественным путем арбузы из Астрахани, Волгограда, Краснодарского края.
«Сезон арбузов еще не начался, поэтому в июне ими злоупотреблять не стоит. Любые фрукты, ягоды и овощи лучше есть по сезону. Если употреблять ранние, то велика вероятность наткнуться на арбузы с добавлением нитратов в три раза больше нормы. Вся прелесть арбузов с его прекрасным составом — ликопин, витамин С, В1, В6 — сходит на нет», — пояснила эксперт.
Диетолог добавила, что в ранних арбузах из всего полезного состава остается по большей части только вода.
«Если употреблять арбуз с точки зрения быстрого восстановления жидкостного баланса в организме — то да, можно. Но воду можно и выпить», — подчеркнула Кованова.
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