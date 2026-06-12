Диетолог Кованова сказала, чем опасны ранние арбузы

«Сезон арбузов еще не начался, поэтому в июне ими злоупотреблять не стоит. Любые фрукты, ягоды и овощи лучше есть по сезону. Если употреблять ранние, то велика вероятность наткнуться на арбузы с добавлением нитратов в три раза больше нормы. Вся прелесть арбузов с его прекрасным составом — ликопин, витамин С, В1, В6 — сходит на нет», — пояснила эксперт.