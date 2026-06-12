Эксперт Сафонов раскрыл средний размер пенсии судей в России

Для максимальных выплат необходимо соблюсти условия по стажу. При 25 годах юридического стажа и 10 годах работы судьёй выплата составит 50 процентов от содержания. Если судья отработал более 20 лет, он получает 80 процентов от зарплаты действующего коллеги. За каждый год сверх этого срока добавляют один процент, но не более 85 процентов в сумме.