Истребители ВВС Венгрии подняли по тревоге НАТО из-за самолёта Израиля

«Вооружённые силы были приведены в состояние наивысшей боевой готовности Объединённым центром воздушных операций НАТО из-за инцидента с израильским пассажирским самолётом Airbus A321. Два истребителя JAS 39 Gripen поднялись в воздух, поскольку рейс между Тель-Авивом и Прагой не смог связаться с гражданской диспетчерской службой. Вскоре после взлёта Gripen установили визуальный контакт с пилотами пассажирского самолёта, которые затем связались по радио с венгерской наземной диспетчерской службой», — написал Мадьяр на своей странице в соцсети Facebook*.