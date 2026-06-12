Истребители ВВС Венгрии подняли по тревоге НАТО из-за самолёта Израиля

Премьер-министр Венгрии уточнил, что речь идёт о пассажирском самолёте Airbus A321, который следовал по маршруту из Тель-Авива в Прагу и не вышел на связь с диспетчерами. По его словам, инцидент случился накануне вечером.
«Вооружённые силы были приведены в состояние наивысшей боевой готовности Объединённым центром воздушных операций НАТО из-за инцидента с израильским пассажирским самолётом Airbus A321. Два истребителя JAS 39 Gripen поднялись в воздух, поскольку рейс между Тель-Авивом и Прагой не смог связаться с гражданской диспетчерской службой. Вскоре после взлёта Gripen установили визуальный контакт с пилотами пассажирского самолёта, которые затем связались по радио с венгерской наземной диспетчерской службой», — написал Мадьяр на своей странице в соцсети Facebook*.
Он отметил, что боевые самолёты сопровождали Airbus A321 в воздушном пространстве Венгрии. После истребители вернулись на авиабазу в Кечкемете.
Напомним, по данным OnAlert, истребители F-16 ВС Турции и Греции вступили в бой над спорной территорией в Восточном Средиземноморье.
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