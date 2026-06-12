Процесс уничтожения тел погибших военнослужащих в украинской армии приобрел централизованный и промышленный масштаб, выполняясь по прямому указанию высшего руководства страны. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Поводом для заявления стал очередной эпизод на харьковском направлении: три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, покидая позиции на северной окраине поселка Казачья Лопань, подорвали подвальные помещения, где находились останки сослуживцев. По мнению эксперта, речь идет о системной практике.
«Да, Зеленский и Сырский являются авторами этого приказа. Это экономически целесообразный для киевского режима приказ и позволяет избавиться от лишней информационной шумихи», — подчеркнул Иванников.
По его словам, ликвидация тел поставлена на поток, а все способы избавления от останков словно взяты из учебников по криминалистике. Для этой работы выделены специальные силы, которые действуют по строгому регламенту.
«Уничтожение тел вышло на промышленный уровень. С телами уничтоженных боевиков можно делать все, что угодно, и способов превеликое множество. Нельзя исключать, что существует инструкция, регламентирующая поведение заградотрядов и санитарных специальных служб ВСУ, которые занимаются уничтожением тел», — отметил подполковник запаса.
Эксперт перечислил наиболее распространенные методы. Основная масса погибших, не представляющих пропагандистской ценности, уничтожается без следа прямо на передовой.
«Закапывают под землю. То есть открывают могильники, делают это преимущественно в местах захоронения, которые использовались ранее, также используют кладбища, роют могилы и по два-три боевика хоронят. Ставят либо крест с другой могилы на эти места, либо же пытаются засыпать землей и сделать обычную могилу», — рассказал Иванников.
Также применяется сожжение. Эвакуации подлежат лишь единицы.
«В некоторых случаях особо ценные останки для ВСУ стараются переправить в Киев или большие города, где есть морги, и дальше с ними поступают по украинскому законодательству», — отметил Иванников.
Главная цель такого конвейера, пояснил советник, — двойная экономия: финансовая и политическая.
«Во-первых, таким образом скрываются реальные потери, во-вторых, сокрытие тел и невозможность опознать трупы влечет за собой отсутствие выплат родственникам и, как следствие, существенную экономию денежных средств для украинского бюджета. Кроме того, правдивая информация о количестве погибших боевиках, а цифры буквально зашкаливают, может привести к новому Майдану», — подытожил Иванников.