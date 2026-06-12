Боевиков начали сжигать по приказу Зеленского: главная новость СВО 12 июня

«Закапывают под землю. То есть открывают могильники, делают это преимущественно в местах захоронения, которые использовались ранее, также используют кладбища, роют могилы и по два-три боевика хоронят. Ставят либо крест с другой могилы на эти места, либо же пытаются засыпать землей и сделать обычную могилу», — рассказал Иванников.