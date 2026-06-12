В Южной Корее разработали контактные линзы, которые помогают при депрессии

Исследователи из университета Йонсей в Южной Корее разработали инновационные контактные линзы, предназначенные для борьбы с депрессивными состояниями. В структуру этих линз интегрированы электроды, которые оказывают воздействие на сетчатку глаза, стимулируя, таким образом, мозговые центры, ответственные за эмоциональное состояние.
На данный момент технология была опробована исключительно на лабораторных мышах. Животным с симптомами депрессии ежедневно в течение трех недель надевали линзы на полчаса. Результаты эксперимента показали улучшение поведения животных, восстановление нейронных связей, снижение уровня воспалительных процессов и стрессовых гормонов.
Полученные результаты сопоставимы с эффектом от применения соответствующих препаратов. Кроме того, у подопытных грызунов был зафиксирован рост уровня серотонина. Несмотря на перспективность разработки, до внедрения подобных «линз-антидепрессантов» в клиническую практику потребуется проведение дополнительных исследований, подтверждающих безопасность и эффективность технологии на людях.
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