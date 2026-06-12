В Южной Корее разработали контактные линзы, которые помогают при депрессии

Полученные результаты сопоставимы с эффектом от применения соответствующих препаратов. Кроме того, у подопытных грызунов был зафиксирован рост уровня серотонина. Несмотря на перспективность разработки, до внедрения подобных «линз-антидепрессантов» в клиническую практику потребуется проведение дополнительных исследований, подтверждающих безопасность и эффективность технологии на людях.