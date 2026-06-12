Обратный отсчет до удара Судного дня: Иран готов добить США и Израиль

«Здесь несколько обстоятельств, от которых зависит продолжительность ударов. Очевидно, США нужно к выборам каким-то образом завершить, по крайней мере, активную фазу иранского конфликта. Поэтому у Трампа, вероятно, есть дедлайн, который не превышает двух месяцев, потому что активная избирательная кампания в США начнется уже летом», — сказал Шаповалов.