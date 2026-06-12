Обратный отсчет до удара Судного дня: Иран готов добить США и Израиль

США в очередной раз ударили по Ирану. Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что армия Соединенных Штатов выпустила по Исламской республике 49 ракет Tomahawk. Он пригрозил, что следующей ночью США «к чертовой матери» разбомбят Иран, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном.
В то же время власти Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива для всех судов, а Корпус стражей исламской революции заявил об атаке на 18 американских объектов на Ближнем Востоке.
«Здесь несколько обстоятельств, от которых зависит продолжительность ударов. Очевидно, США нужно к выборам каким-то образом завершить, по крайней мере, активную фазу иранского конфликта. Поэтому у Трампа, вероятно, есть дедлайн, который не превышает двух месяцев, потому что активная избирательная кампания в США начнется уже летом», — сказал Шаповалов.
Также политолог отметил, что США в значительной мере исчерпали запасы оружия для продолжения конфликта.
«Нехватка оружия будет важным сдерживающим факторов. Поэтому вряд ли конфликт будет длительным. Но он может быть пульсирующим. Первую фазу конфликта мы видели летом 2025 года, вторую — весной 2026-го, она еще не завершилась. Возможно, с перерывами конфликт будет продолжаться и дальше», — подытожил Шаповалов.