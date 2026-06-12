В Хабаровском крае за сутки произошло 32 техногенных пожара

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Однако пожарным пришлось много работать. Подразделения реагировали на 32 техногенных пожара, из них девять случились в жилых помещениях. Также в населённых пунктах края зарегистрировали шесть палов сухой растительности. На островной части Хабаровска палов не было. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, особый противопожарный режим продолжает действовать на всей территории региона. Это значит, что разведение костров и сжигание мусора запрещены. Нарушителей ждут серьёзные штрафы.
На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарные и спасательные подразделения привлекались два раза.
На туристических маршрутах сейчас находятся 10 групп общей численностью 177 человек. Среди них 31 ребёнок. За их безопасностью следят спасатели.
Что касается погоды на сегодня: в Хабаровске переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный — 5−10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит от +23 до +25 градусов.
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