В Хабаровском крае за сутки произошло 32 техногенных пожара

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Однако пожарным пришлось много работать. Подразделения реагировали на 32 техногенных пожара, из них девять случились в жилых помещениях. Также в населённых пунктах края зарегистрировали шесть палов сухой растительности. На островной части Хабаровска палов не было. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.