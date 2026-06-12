Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы из Москвы на Шри-Ланку в октябре

Отсутствие прямого авиасообщения негативно влияет на показатели турпотока в Шри-Ланку.

Источник: РИА "Новости"

Прямые рейсы «Аэрофлота» из Москвы на Шри-Ланку буду возобновлены 4 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Рувана Ранасингхе.

Он указал, что отсутствие прямого авиасообщения негативно влияет на показатели туристического потока в страну. Чиновник также отметил, что Шри-Ланка уже во второй раз принимает участие в Международном туристическом форуме «Путешествуй!». Во время мероприятия Ранасингхе пообщался с представителями правительства РФ и главами регионов.

Ранее сообщалось, что представители России и Кении работают над соглашением о прямом авиасообщении между двумя странами. В данный момент стороны ожидают визита президента Кении Уильяма Руто в Россию, который состоится в октябре, для более детального рассмотрения предложений.

Кроме того, Россия планирует запустить в этом году прямое авиасообщение с Малайзией, а также увеличить число рейсов в Китай, Индонезию, Индию и страны Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе.