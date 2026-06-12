«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы из Москвы на Шри-Ланку в октябре

Он указал, что отсутствие прямого авиасообщения негативно влияет на показатели туристического потока в страну. Чиновник также отметил, что Шри-Ланка уже во второй раз принимает участие в Международном туристическом форуме «Путешествуй!». Во время мероприятия Ранасингхе пообщался с представителями правительства РФ и главами регионов.