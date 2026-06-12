Диетолог Кованова объяснила, чем опасно мороженое летом

«Мороженое — это лакомство, вызывающее замедленную реакцию организма. Сочетание жиров и сахара резко поднимает сахар в крови, после чего он так же резко падает. Наблюдается это уже через час после употребления. Побочное действие — пару дней будет хотеться много и всего. Обусловлено это ответной реакцией организма на скачки сахара в крови», — пояснила специалист.