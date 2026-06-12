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Диетолог Кованова объяснила, чем опасно мороженое летом

Диетолог София Кованова в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, как снизить спазм сосудов неба после мороженого.

Источник: Аргументы и факты

Мороженое летом — не только способное подарить прохладу лакомство, но и весьма опасный десерт. Диетолог София Кованова в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, в чем его вред.

«Мороженое — это лакомство, вызывающее замедленную реакцию организма. Сочетание жиров и сахара резко поднимает сахар в крови, после чего он так же резко падает. Наблюдается это уже через час после употребления. Побочное действие — пару дней будет хотеться много и всего. Обусловлено это ответной реакцией организма на скачки сахара в крови», — пояснила специалист.

Кованова подчеркнула, что мороженое является спорным лакомством, несмотря на его приятный вкус. Еще один минус этого десерта — он может спровоцировать спазм сосудов неба.

«Мороженое провоцирует холодовую боль и спазм сосудов неба. Как от этого избавиться? Прижмите язык к небу и все пройдет», — добавила эксперт.

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