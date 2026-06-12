Губернатор Михаил Котюков поздравил красноярцев с Днем России

Напомним, что в 2026 году Красноярск отмечает 398-летие с 11 по 14 июня, а 12 июня — совместно с Днем России. Темой празднования станет «Красноярск: город дружбы», в основе которой — сохранение культурного многообразия и традиций. В эфире радио «Комсомольская правда»-Красноярск 107,1 FM руководитель департамента социального развития, заместитель главы Красноярска Евгения Юрьева рассказала, как город отпразднует свое 398-летие и День России.