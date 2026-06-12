Губернатор Михаил Котюков поздравил красноярцев с Днем России

Сегодня, 12 июня, вся страна отмечает один из главных государственных праздников — День России. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко поздравили земляков с этим событием. Официальное обращение опубликовано на сайте регионального правительства.
В поздравлении они отметили, что настоящий патриотизм начинается с любви к малой родине.
«Мы гордимся Красноярским краем — его природной красотой, достижениями в экономике, науке, культуре. И нашими земляками, которые вносят вклад в развитие России и делают ее сильной», — добавили глава края и председатель краевого парламента.
Также они напомнили, что в нашем регионе живут представители более полутора сотен национальностей, которые бережно хранят традиции. Вместе мы делим радости, проходим через испытания и решаем важные для края задачи.
Напомним, что в 2026 году Красноярск отмечает 398-летие с 11 по 14 июня, а 12 июня — совместно с Днем России. Темой празднования станет «Красноярск: город дружбы», в основе которой — сохранение культурного многообразия и традиций. В эфире радио «Комсомольская правда»-Красноярск 107,1 FM руководитель департамента социального развития, заместитель главы Красноярска Евгения Юрьева рассказала, как город отпразднует свое 398-летие и День России.