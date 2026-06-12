Иран готов уничтожить США: главная новость войны 12 июня

Конфликт между Соединенными Штатами и Ираном перешел в новую фазу. Американский лидер Дональд Трамп заявил о пуске 49 крылатых ракет Tomahawk и анонсировал «очень мощные» удары в ночь на пятницу, 12 июня, пообещав «разбомбить Иран к чертовой матери», если Тегеран не пойдет на сделку.
Ответ последовал незамедлительно: власти Ирана объявили о полном закрытии стратегически важного Ормузского пролива для всех судов, а элитный Корпус стражей исламской революции (КСИР) отрапортовал об атаке на 18 американских объектов на Ближнем Востоке.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в эксклюзивном комментарии для aif.ru отметил, что нынешняя эскалация — признак увязания Вашингтона в собственной стратегии.
«Мы фиксируем очередное обострение конфликта между США и Ираном, которое свидетельствует о том, что Вашингтон находится в тупике. США не могут решить иранскую проблему благоприятно для себя, отсюда и новый виток агрессии», — заявил эксперт.
По словам Шаповалова, с самого начала горячей стадии конфликта в феврале Иран действовал довольно эффективно, имея при этом значительно меньше ресурсов, чем западная коалиция.
«Иран нанес сокрушительные удары по Соединенным Штатам. Тегеран сохранил основную часть своего военного потенциала, такой точки зрения придерживаются даже американские военные аналитики. Иран будет применять баллистические ракеты, в том числе гиперзвуковые, беспилотную авиацию по американским военным базам в Персидском заливе, окончательно выбивая их и уничтожая их инфраструктуру без возможности ее воссоздания», — подчеркнул политолог.
Он не исключил, что следующей целью могут стать непосредственно американские военные корабли и авиация, находящиеся в регионе.
Отдельное внимание эксперт уделил географическому козырю Тегерана. Перекрыв Ормузский пролив, Иран взял под контроль ключевую артерию мировой торговли нефтью, но это не единственный инструмент давления.
«В резерве у Ирана перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива силами йеменских союзников и других ресурсов. Такой ответ может дать Иран, он будет более чем болезненным для Соединенных Штатов», — предупредил Шаповалов.
Что касается того, как долго продлится обмен ударами между США, Израилем и Ираном, аналитик связывает это в первую очередь с внутриполитической ситуацией в Америке. По мнению Шаповалова, у администрации Трампа есть жесткий дедлайн.
«Очевидно, США нужно к выборам каким-то образом завершить, по крайней мере, активную фазу иранского конфликта. Поэтому у Трампа, вероятно, есть дедлайн, который не превышает двух месяцев, потому что активная избирательная кампания в США начнется уже летом», — сказал он.
Помимо предвыборного фактора, Вашингтон столкнулся и с чисто военными ограничениями. США в значительной мере исчерпали запасы высокоточного оружия для продолжения столь интенсивной кампании, что становится важным сдерживающим фактором.
«Нехватка оружия будет важным сдерживающим фактором. Поэтому вряд ли конфликт будет длительным. Но он может быть пульсирующим. Первую фазу конфликта мы видели летом 2025 года, вторую — весной 2026-го, она еще не завершилась. Возможно, с перерывами конфликт будет продолжаться и дальше», — подытожил Шаповалов.