Иран готов уничтожить США: главная новость войны 12 июня

«Нехватка оружия будет важным сдерживающим фактором. Поэтому вряд ли конфликт будет длительным. Но он может быть пульсирующим. Первую фазу конфликта мы видели летом 2025 года, вторую — весной 2026-го, она еще не завершилась. Возможно, с перерывами конфликт будет продолжаться и дальше», — подытожил Шаповалов.