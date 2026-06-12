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Память о героях спецоперации сохраняют в Хабаровском крае

Передвижная выставка портретов «Журавли» работает в посёлке Хор.

Источник: Хабаровский край сегодня

В рабочем посёлке Хор прошла торжественная церемония передачи портрета погибшего участника специальной военной операции кавалера ордена Мужества Николая Боднара. Картина стала частью выставки «Журавли», которая сейчас работает в культурно-просветительском центре «Светоч», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Автор картины — председатель Хабаровского краевого отделения Союза художников России Алексей Авдеев с 2012 года создает галерею портретов военнослужащих. За это время он выполнил более 130 работ в память об участниках Великой Отечественной войны, боевых действий в Республике Афганистан, контртеррористических операций в Чечне, специальной военной операции.

Экспозиция «Журавли», посвященная Героям Советского Союза и России, работает в разных районах Хабаровского края. Сейчас она размещена в Доме культуры рабочего поселка Хор. Николай Боднар, портрет которого пополнил галерею, родился в этом поселке. После завершения работы выставки картину передадут семье героя.

В день передачи портрета почтить память воина приехали члены ветеранских и общественных организаций Хабаровского края. С приветственными словами к собравшимся обратились члены Ассоциации участников СВО Хабаровского края и филиала фонда «Защитники Отечества» Егор Ахтырский, Илья Бурченков и Владислав Реймер.

Председатель общественного совета Законодательной Думы Хабаровского края Валентина Мешкова отметила, что Николай, как и все герои, не пожалевшие своих жизней ради защиты Родины, стал гордостью поселка и всей России. Он будет жить, пока жива память о нем и его подвигах.

Член всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» полковник Евгений Смышников напомнил, что у российских воинов всегда были две главные святыни- Родина и мама.

— Нашу страну никто не побеждал и не победит, потому что мы любим Родину, как родную мать. Эта сыновья любовь предполагает самопожертвование, придает невероятные силы и способна преодолеть все преграды, — сказал Евгений Смышников.

Гвардии рядовой штурмового отряда мотострелковой роты Николай Боднар погиб в июне 2024 года под Владимировской Волновахского района ДНР. «За ленту» Николай отправился в сентябре 2022 года. Попал в волну частичной мобилизации. Решение защищать территории и жителей Донецкой Народной Республики принял сознательно. Многие знакомые пытались оформить справки о болезнях, кто-то уехал из России. Николай сказал: «Если все побегут, кто будет Родину защищать»? Погиб в июне — во время эвакуационной операции попал под удар «Бабы Яги». Николай Боднар посмертно удостоен ордена Мужества и медали «За храбрость» 2-й степени.

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