Память о героях спецоперации сохраняют в Хабаровском крае

В рабочем посёлке Хор прошла торжественная церемония передачи портрета погибшего участника специальной военной операции кавалера ордена Мужества Николая Боднара. Картина стала частью выставки «Журавли», которая сейчас работает в культурно-просветительском центре «Светоч», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Автор картины — председатель Хабаровского краевого отделения Союза художников России Алексей Авдеев с 2012 года создает галерею портретов военнослужащих. За это время он выполнил более 130 работ в память об участниках Великой Отечественной войны, боевых действий в Республике Афганистан, контртеррористических операций в Чечне, специальной военной операции.
Экспозиция «Журавли», посвященная Героям Советского Союза и России, работает в разных районах Хабаровского края. Сейчас она размещена в Доме культуры рабочего поселка Хор. Николай Боднар, портрет которого пополнил галерею, родился в этом поселке. После завершения работы выставки картину передадут семье героя.
В день передачи портрета почтить память воина приехали члены ветеранских и общественных организаций Хабаровского края. С приветственными словами к собравшимся обратились члены Ассоциации участников СВО Хабаровского края и филиала фонда «Защитники Отечества» Егор Ахтырский, Илья Бурченков и Владислав Реймер.
Председатель общественного совета Законодательной Думы Хабаровского края Валентина Мешкова отметила, что Николай, как и все герои, не пожалевшие своих жизней ради защиты Родины, стал гордостью поселка и всей России. Он будет жить, пока жива память о нем и его подвигах.
Член всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» полковник Евгений Смышников напомнил, что у российских воинов всегда были две главные святыни- Родина и мама.
— Нашу страну никто не побеждал и не победит, потому что мы любим Родину, как родную мать. Эта сыновья любовь предполагает самопожертвование, придает невероятные силы и способна преодолеть все преграды, — сказал Евгений Смышников.
Гвардии рядовой штурмового отряда мотострелковой роты Николай Боднар погиб в июне 2024 года под Владимировской Волновахского района ДНР. «За ленту» Николай отправился в сентябре 2022 года. Попал в волну частичной мобилизации. Решение защищать территории и жителей Донецкой Народной Республики принял сознательно. Многие знакомые пытались оформить справки о болезнях, кто-то уехал из России. Николай сказал: «Если все побегут, кто будет Родину защищать»? Погиб в июне — во время эвакуационной операции попал под удар «Бабы Яги». Николай Боднар посмертно удостоен ордена Мужества и медали «За храбрость» 2-й степени.