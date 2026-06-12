Память о героях спецоперации сохраняют в Хабаровском крае

Гвардии рядовой штурмового отряда мотострелковой роты Николай Боднар погиб в июне 2024 года под Владимировской Волновахского района ДНР. «За ленту» Николай отправился в сентябре 2022 года. Попал в волну частичной мобилизации. Решение защищать территории и жителей Донецкой Народной Республики принял сознательно. Многие знакомые пытались оформить справки о болезнях, кто-то уехал из России. Николай сказал: «Если все побегут, кто будет Родину защищать»? Погиб в июне — во время эвакуационной операции попал под удар «Бабы Яги». Николай Боднар посмертно удостоен ордена Мужества и медали «За храбрость» 2-й степени.