«Расчётами ПВО группировки уничтожены реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 7 барражирующих боеприпасов ВСУ. Мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 88 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 120 тяжёлых боевых гексакоптеров противника», — рассказал Бигма.
Военнослужащими группировки войск «Север» было уничтожено 255 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, 48 тяжёлых боевых квадрокоптеров, а также 39 пунктов управления беспилотниками Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
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