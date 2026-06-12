В России готовят новую пенсионную программу с господдержкой

В РФ разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой, в основе которой будут корпоративные пенсии и взносы работодателей. Предполагается, что при трудоустройстве нанимаемого автоматически подключат к системе накоплений, однако он сможет отказаться от участия. Государственного софинансирования в новом механизме не будет, зато обсуждаются дополнительные налоговые стимулы, которые должны мотивировать бизнес участвовать в формировании будущих пенсий работников. Инициативу планируют направить в профильные ведомства уже этой осенью. Об этом сообщают «Известия» (18+).
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Рынок разрабатывает параметры новой пенсионной программы с господдержкой, рассказал «Известиям» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. По его словам, она будет финансироваться преимущественно или полностью за счет работодателя, а сотрудник при приеме на работу автоматически подключится к системе, сохранив право отказаться от участия.
Так называемая установленная пенсионная программа (УПП) станет новым инструментом, цель которого — сформировать дополнительную пенсию для сотрудников, пояснил Сергей Беляков. Она будет работать параллельно с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Однако главное отличие состоит в том, что ПДС стимулирует самостоятельные накопления граждан и предусматривает государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год. Предполагается, что в новой программе не будет такого механизма, но в рамках нее возможны налоговые льготы как для сотрудника, так и для работодателя.
Планируется, что по программе работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в НПФ. Затем эти средства будут инвестироваться фондом, чтобы защитить сбережения от инфляции и приумножить. Выплаты с такого счета смогут поступать по достижении пенсионного возраста.
Концепция уже обсуждалась с Минфином и Минэкономразвития и вызвала позитивную реакцию. Принципиальных возражений со стороны ведомств не возникло, сейчас продолжается проработка деталей инициативы. Подготовленные предложения ассоциация рассчитывает направить в правительство уже осенью.
Согласно оценке НАПФ, потенциал корпоративных пенсионных программ велик: в экономике занято 74,4 миллиона человек, но через работодателя делают отчисления лишь 2,8 миллиона (около 3,8%). При росте вовлеченности до 20% корпоративные программы могли бы охватить порядка 15 млн человек — почти один из десяти жителей страны.