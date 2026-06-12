В России готовят новую пенсионную программу с господдержкой

Так называемая установленная пенсионная программа (УПП) станет новым инструментом, цель которого — сформировать дополнительную пенсию для сотрудников, пояснил Сергей Беляков. Она будет работать параллельно с программой долгосрочных сбережений (ПДС). Однако главное отличие состоит в том, что ПДС стимулирует самостоятельные накопления граждан и предусматривает государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год. Предполагается, что в новой программе не будет такого механизма, но в рамках нее возможны налоговые льготы как для сотрудника, так и для работодателя.