В новосибирском аэропорту Толмачёво задерживаются семь рейсов

12 июня в новосибирском аэропорту Толмачёво зафиксированы задержки нескольких рейсов. Информация об этом размещена на официальном сайте аэропорта.
Самолёт авиакомпании «Победа» в Москву (Шереметьево) должен был вылететь в 08:15, но отправление ожидается только в 11:15 — опоздание составило три часа. Рейс в Сочи той же авиакомпании также перенесён почти на три часа — с 09:30 на 12:10.
Прилёты тоже сдвинулись: борт из Шереметьево приземлится в 10:20 вместо 07:35, а из Сочи — в 11:30 вместо 08:40.
Кроме того, по информации табло, задерживаются рейсы из Нижневартовска (прилёт в 10:20 вместо 09:25), из Талакана (в 15:00 вместо 10:55) и из Петропавловска-Камчатского (в 14:30 вместо 13:25).
Причины изменений в расписании не уточняются.