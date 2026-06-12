В новосибирском аэропорту Толмачёво задерживаются семь рейсов

Самолёт авиакомпании «Победа» в Москву (Шереметьево) должен был вылететь в 08:15, но отправление ожидается только в 11:15 — опоздание составило три часа. Рейс в Сочи той же авиакомпании также перенесён почти на три часа — с 09:30 на 12:10.