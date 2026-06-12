В Ангарске продают Mercedes-Benz 1996 года за миллион рублей

На сайте бесплатных объявлений появился автомобиль, который точно привлечет внимание ценителей. В Ангарске продают легендарный Mercedes-Benz S-класса. Машине почти 30 лет, но выглядит она так, будто только что из салона. Цена — чуть больше миллиона рублей.