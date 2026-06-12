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В Ангарске продают Mercedes-Benz 1996 года за миллион рублей

Продавец уверяет, что автомобиль полностью восстановлен и на ходу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На сайте бесплатных объявлений появился автомобиль, который точно привлечет внимание ценителей. В Ангарске продают легендарный Mercedes-Benz S-класса. Машине почти 30 лет, но выглядит она так, будто только что из салона. Цена — чуть больше миллиона рублей.

Продавец уверяет, что автомобиль полностью восстановлен и на ходу. Первым владельцем была инкассация Приморского края. Кузов без гнили и ржавчины, что для такого возраста большая редкость.

Салон в очень хорошем состоянии, работают все доводчики, замки и даже задняя ручка багажника. Машина прошла химчистку, полировку и покрытие керамикой. Колеса оригинальные, в комплекте зимняя резина. Настоящая классика, которая может стать как коллекционным экземпляром, так и повседневным автомобилем для любителей старой школы.

Ранее «КП-Иркутск» писала о том, что убийство сибиряка раскрыли спустя 9 лет. Все это время виновному удавалось скрываться: он назывался чужим именем, менял внешность. Подробности.