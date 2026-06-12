Что полагается пенсионерам, чья пенсия ниже 32577 рублей

Пенсионеры, проживающие одни и не имеющие официального трудоустройства, получают право на скидки по взносам на капитальный ремонт. По достижении 70 лет им предоставляется компенсация в размере 50% от суммы взноса, а после 80 лет — полное освобождение от уплаты (в пределах установленной в регионе нормы площади жилья).