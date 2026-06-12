Что полагается пенсионерам, чья пенсия ниже 32577 рублей

При расчёте этого показателя учитывается не только размер основной пенсии, но и все регулярные выплаты: ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), региональные доплаты, а также компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги. Указанная сумма превышает установленный на федеральном уровне базовый прожиточный минимум.
В северных и дальневосточных регионах данный порог приближен к местным нормативам. Это открывает пенсионерам доступ к расширенному перечню мер государственной поддержки и региональных льгот. Если общая сумма всех доходов пенсионера оказывается ниже региональной планки, органы социальной защиты назначают ежемесячную доплату.
Такие граждане могут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Право на компенсацию возникает в случае, если расходы на ЖКХ превышают установленную в регионе долю от совокупного дохода семьи. Государство берёт на себя существенную часть коммунальных платежей для пенсионеров с доходом менее 32 577 рублей, что значительно снижает финансовую нагрузку.
Пенсионеры, проживающие одни и не имеющие официального трудоустройства, получают право на скидки по взносам на капитальный ремонт. По достижении 70 лет им предоставляется компенсация в размере 50% от суммы взноса, а после 80 лет — полное освобождение от уплаты (в пределах установленной в регионе нормы площади жилья).
Для инвалидов, ветеранов труда и других федеральных льготников действует фиксированная скидка 50% на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Неработающие пенсионеры с минимальным доходом имеют право на получение бесплатных лекарственных препаратов по рецепту врача и возможность приобретения медикаментов со скидкой 50% для отдельных категорий граждан с хроническими заболеваниями.
Федеральные льготники могут рассчитывать на бесплатное санаторно-курортное лечение, включающее предоставление путёвки и компенсацию стоимости проезда к месту лечения и обратно. При возникновении тяжёлой жизненной ситуации органы социальной защиты оказывают адресную помощь, которая может выражаться в выдаче продуктовых и вещевых наборов или единовременных денежных выплат.
На региональном уровне для пенсионеров с невысоким доходом действуют меры поддержки в сфере транспорта: бесплатный или льготный проезд на городском общественном транспорте и пригородных электропоездах. Такие граждане полностью освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц и имеют льготу по земельному налогу.