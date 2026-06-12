Штельбаумс и Канаева высоко оценили выступление российских гимнасток на ЧЕ

Штельбаумс также назвала выступление гимнасток успешным и отметила, что сохранить высокий уровень им помогли российские соревнования, например, турнир Evgeniya Cup, который прошел в июне в Омске уже в пятый раз. «Сюда приезжают зарубежные спортсменки, которые выступали на международных соревнованиях. Поэтому какие-то тенденции мы видим», — отметила тренер Канаевой. В Evgeniya Cup приняли участие представители восьми стран.