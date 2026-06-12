Штельбаумс и Канаева высоко оценили выступление российских гимнасток на ЧЕ

ОМСК, 12 июня. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева и ее наставница заслуженный тренер России Вера Штельбаумс высоко оценили выступление российских спортсменок на чемпионате Европы в Болгарии. Об этом они рассказали ТАСС.
«Наши девочки — большие молодцы, они вышли на первый старт спустя длительное время, они не могли выступать [на международных соревнованиях], не было такой возможности. Я хочу поздравить всю команду: они вышли, достойно выступили, заработали медали. Прекрасный результат», — сказала Канаева.
Штельбаумс также назвала выступление гимнасток успешным и отметила, что сохранить высокий уровень им помогли российские соревнования, например, турнир Evgeniya Cup, который прошел в июне в Омске уже в пятый раз. «Сюда приезжают зарубежные спортсменки, которые выступали на международных соревнованиях. Поэтому какие-то тенденции мы видим», — отметила тренер Канаевой. В Evgeniya Cup приняли участие представители восьми стран.
Канаева отметила, что в 2025 году участие в этом турнире принимала, например, София Ильтерякова, которая теперь стала чемпионкой Европы в своем первом взрослом сезоне. «Девочки выступали и на “Небесной грации”, были Кубки сильнейших», — добавила она.
На чемпионате Европы российские спортсменки заняли первое место по числу завоеванных медалей. Россиянки выиграли 9 наград: 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые.