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Штельбаумс и Канаева высоко оценили выступление российских гимнасток на ЧЕ

На турнире в Болгарии спортсменки заняли первое место по числу завоеванных медалей.

ОМСК, 12 июня. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева и ее наставница заслуженный тренер России Вера Штельбаумс высоко оценили выступление российских спортсменок на чемпионате Европы в Болгарии. Об этом они рассказали ТАСС.

«Наши девочки — большие молодцы, они вышли на первый старт спустя длительное время, они не могли выступать [на международных соревнованиях], не было такой возможности. Я хочу поздравить всю команду: они вышли, достойно выступили, заработали медали. Прекрасный результат», — сказала Канаева.

Штельбаумс также назвала выступление гимнасток успешным и отметила, что сохранить высокий уровень им помогли российские соревнования, например, турнир Evgeniya Cup, который прошел в июне в Омске уже в пятый раз. «Сюда приезжают зарубежные спортсменки, которые выступали на международных соревнованиях. Поэтому какие-то тенденции мы видим», — отметила тренер Канаевой. В Evgeniya Cup приняли участие представители восьми стран.

Канаева отметила, что в 2025 году участие в этом турнире принимала, например, София Ильтерякова, которая теперь стала чемпионкой Европы в своем первом взрослом сезоне. «Девочки выступали и на “Небесной грации”, были Кубки сильнейших», — добавила она.

На чемпионате Европы российские спортсменки заняли первое место по числу завоеванных медалей. Россиянки выиграли 9 наград: 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые.

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