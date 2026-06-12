Поздравление полномочного представителя Президента РФ в СФО с Днём России

12 июня наша страна отмечает один из самых значимых государственных праздников — День России. Он олицетворяет суверенитет, свободу и единство многонационального народа Российской Федерации, напоминает об истории государства, его достижениях на пути к процветанию, богатом культурном наследии и огромном потенциале.
Праздник посвящён важнейшему событию новейшей истории — принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. Официально праздник установлен в 1992 году как День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, а современное название получил в 2002 году. В Год единства народов России этот праздник приобретает особую значимость. Россия веками складывалась как многонациональное государство, где разные народы, культуры и традиции гармонично сосуществуют и обогащают друг друга. Осознание общих ценностей укрепляет российскую идентичность и помогает двигаться вперёд, сохраняя преемственность поколений.
— Сегодня, отмечая День России, мы с особой силой ощущаем величие нашего народа. История нашей страны — это череда ярких примеров героизма, сплочённости и самоотверженности, когда люди разных национальностей и убеждений объединялись ради общей цели: защиты и процветания России. Эта общность, это чувство сопричастности к судьбе Отечества — наша главная сила. Пусть память о подвигах предков и гордость за нашу страну вдохновляют нас на новые свершения во имя будущего России! — уверен Анатолий Серышев.
12 июня во всех регионах Сибири пройдут масштабные торжества в честь праздника: концерты с участием известных артистов и творческих коллективов; патриотические флешмобы и акции, объединяющие людей разных возрастов и вероисповеданий; выставки, посвящённые истории и культуре России, тематические мероприятия для молодёжи.
По сложившейся традиции день начнётся с торжественной церемонии поднятия флага Российской Федерации — символа государственности, суверенитета и национальной гордости. В рамках патриотической акции юным гражданам, отличившимся в учёбе, спорте, творчестве и общественной деятельности, будут вручены их первые паспорта.