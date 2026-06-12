Поздравление полномочного представителя Президента РФ в СФО с Днём России

— Сегодня, отмечая День России, мы с особой силой ощущаем величие нашего народа. История нашей страны — это череда ярких примеров героизма, сплочённости и самоотверженности, когда люди разных национальностей и убеждений объединялись ради общей цели: защиты и процветания России. Эта общность, это чувство сопричастности к судьбе Отечества — наша главная сила. Пусть память о подвигах предков и гордость за нашу страну вдохновляют нас на новые свершения во имя будущего России! — уверен Анатолий Серышев.