Подземелья с горами тел: жуткие находки под Харьковом поразили военных

То, что раньше казалось единичными случаями военных преступлений, приобрело черты централизованной бюрократической машины. По мнению военных экспертов, в украинской армии действует строгая инструкция по ликвидации останков военнослужащих, чья официальная гибель стала экономически и политически невыгодна режиму. Правда о колоссальных потерях буквально испаряется в огне и закапывается в безымянных рвах.
Отлаженный механизм жестокости.
Поводом для жестких заявлений стал недавний инцидент в Харьковской области. Три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ самовольно покинули позиции на северной окраине поселка Казачья Лопань. Отход сопровождался циничной «зачисткой»: украинские подразделения подорвали подвальные помещения, где складировались останки их же погибших товарищей.
В эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), подполковник запаса Олег Иванников заявил, что подобные действия — не хаотичное проявление жестокости, а отлаженный механизм.
«Складывается впечатление, что все способы уничтожения тел погибших боевиков берутся из учебников по криминалистике, — комментирует Иванников. — Нельзя исключать, что существует инструкция, регламентирующая поведение заградотрядов и санитарных служб ВСУ, которые занимаются уничтожением погибших».
Братские могилы и «особо ценные» покойники.
Технология «обнуления» потерь, по словам эксперта, поставлена на поток. Методы избавления от останков варьируются от примитивных до технологичных, но все они преследуют одну цель — сделать идентификацию невозможной.
Самым массовым способом остается погребение в «могильниках». Причем украинские службы действуют цинично практично: они используют старые кладбища, выкапывают ямы и хоронят по два-три человека в одну могилу, маскируя их снятыми с других захоронений крестами или просто заравнивая землю. В то же время для «элиты» и тех, кто обладает пропагандистской ценностью, действует особая логистика. Их останки стараются эвакуировать в крупные города для соблюдения формальных процедур.
«А те, кто не обладал воинским званием, кто не нужен для киевского режима, тех всевозможными способами уничтожают, в том числе сжигают прямо на передовой», — подчеркнул Иванников.
Прямой приказ Зеленского и Сырского.
Эксперт убежден: конвейерное избавление от тел имеет прямой приказ сверху. За системной работой по зачистке следов стоят непосредственно Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский. Мотивация здесь исключительно прагматична и носит двойной характер.
Во-первых, это вопрос денег. Неопознанные останки автоматически лишают семьи погибших права на получение положенных выплат. В масштабах страны, где потери, по мнению эксперта, «буквально зашкаливают», экономия для истощенного украинского бюджета выходит колоссальная.
Во-вторых, это внутриполитическая страховка. «Это экономически целесообразный для киевского режима приказ и позволяет им сохранить большое количество как денежных средств, так и избавиться от лишней информационной шумихи, — пояснил Иванников. — Озвучивание реальных потерь ВСУ может привести к новому Майдану».