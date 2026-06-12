Подземелья с горами тел: жуткие находки под Харьковом поразили военных

Самым массовым способом остается погребение в «могильниках». Причем украинские службы действуют цинично практично: они используют старые кладбища, выкапывают ямы и хоронят по два-три человека в одну могилу, маскируя их снятыми с других захоронений крестами или просто заравнивая землю. В то же время для «элиты» и тех, кто обладает пропагандистской ценностью, действует особая логистика. Их останки стараются эвакуировать в крупные города для соблюдения формальных процедур.