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За повреждение древнего поселения на Татышеве заплатят 126 млн рублей

Закон требует перед началом работ проводить археологические исследования и сохранять культурный слой.

Суд взыскал 126 млн рублей за уничтожение археологического наследия на острове Татышев. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В 2021 году на острове Татышев в Красноярске началось строительство пляжно-развлекательного комплекса. Однако выбранный участок находился в границах объекта археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2» — места, где сохранились следы жизни людей, населявших берега Енисея задолго до основания города.

Закон требует перед началом работ проводить археологические исследования и сохранять культурный слой. Но стройка продолжилась, в результате был повреждён объект археологии площадью более 10 тысяч квадратных метров. Вместе с культурным слоем утрачены научные сведения, которые могли бы рассказать о быте и истории древних жителей.

Замдиректора подрядной организации признали виновной по ч. 2 ст. 243 УК РФ и оштрафовали на 500 тысяч рублей. В деле также фигурируют трое участников банды Малиновского, организовавших работы. В отношении двоих дело приостановлено в связи с международным розыском.

Ущерб государству оценили в 126 миллионов рублей. Служба по охране объектов культурного наследия при поддержке прокуратуры взыскала эту сумму с организации и причастных лиц. Суд установил, что ответчики знали о наличии археологического памятника, но не приняли мер для его сохранения.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске запустили новый бесплатный автобусный маршрут до кладбища.