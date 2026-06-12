За повреждение древнего поселения на Татышеве заплатят 126 млн рублей

Ущерб государству оценили в 126 миллионов рублей. Служба по охране объектов культурного наследия при поддержке прокуратуры взыскала эту сумму с организации и причастных лиц. Суд установил, что ответчики знали о наличии археологического памятника, но не приняли мер для его сохранения.