Названы условия ядерного конфликта в ближайшее время в мире

«Это будут гарантированные потери среди мирных жителей во всех странах Персидского залива, которые являются важными союзниками США. Кстати говоря, в Израиле тоже, потому что он не так далеко находится от зоны возможного применения ядерного оружия. К тому же, применение ядерного оружия не решит кардинальным образом проблему, оно окончательно разрушит систему ядерного сдерживания и станет толчком к развитию ядерных технологий у Ирана и других стран. Будет поставлен крест относительно применения ядерного оружия другими странами. Думаю, представители американской администрации прекрасно понимают глобальные последствия», — подчеркнул Шаповалов.