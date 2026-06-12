Названы условия ядерного конфликта в ближайшее время в мире

США и Иран продолжают обмениваться ударами. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «разбомбят Иран к чертовой матери», если тот не согласится на сделку.
«Журналист Херш действительно упоминал, что Трамп обсуждал возможность применения ядерного оружия. Думаю, такие планы действительно обсуждаются. Но не уверен, что Трамп захочет быть следующим после Трумана американским президентом, который применил ядерное оружие, скорее всего, до этого не дойдет», — сказал Шаповалов.
Политолог добавил, что радиация из-за возможного использования ядерного оружия в Персидском заливе окажет негативное влияние в том числе и на американские базы.
«Это будут гарантированные потери среди мирных жителей во всех странах Персидского залива, которые являются важными союзниками США. Кстати говоря, в Израиле тоже, потому что он не так далеко находится от зоны возможного применения ядерного оружия. К тому же, применение ядерного оружия не решит кардинальным образом проблему, оно окончательно разрушит систему ядерного сдерживания и станет толчком к развитию ядерных технологий у Ирана и других стран. Будет поставлен крест относительно применения ядерного оружия другими странами. Думаю, представители американской администрации прекрасно понимают глобальные последствия», — подчеркнул Шаповалов.
Современный миропорядок в случае применения ядерного оружия по Ирану будет окончательно разрушен, подытожил эксперт.
Ранее сообщалось, что США запросили 2 млрд долларов на строительство нового самолета Судного дня. Эксперты не исключают, что это связано с подготовкой Вашингтона к чему-то серьезному.