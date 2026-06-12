Реставрацию частей панорамы в Севастополе начнут быстрее, чем в 1942 году

«Сейчас это все [консервация и реставрация] явно будет сделано оперативнее. Потому что [в 1942 году] панорама прошла долгий путь в эвакуации: в Новосибирск, где ей оказали первую помощь, она была доставлена только осенью 1942 года (пожар, в котором она пострадала, произошел 25 июня 1942 года — прим. ТАСС), то есть [работы с фрагментами полотна] начали только спустя примерно полгода. И мы понимаем, что в тот момент не было произведено полноценной реставрации — там произошло то, что считается консервацией фрагментов: они были очищены от загрязнений, от копоти, от пыли, от соленой морской воды, был закреплен красочный слой, которой при этом требовал таких жизненно необходимых для людей продуктов, как мед или яйца. А сейчас все будет сделано максимально оперативно», — рассказала Малиновская.