Реставрацию частей панорамы в Севастополе начнут быстрее, чем в 1942 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Реставрация фрагментов панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов», которые удалось спасти из пожара, возникшего в результате атаки украинского беспилотника, начнется оперативнее, чем это было сделано в аналогичной ситуации для произведения Франца Рубо в 1942 году, сообщила ТАСС заведующий отделом «История Крымской войны» Екатерина Малиновская.
Полотно панорамы, написанной Рубо в начале XIX века, было уничтожено во время пожара 1942 года — удалось спасти фрагменты, которые спустя несколько десятилетий после реставрации вернули в Севастополь. Полотно «Оборона Севастополя 1854−1855 годов», которое после Великой Отечественной войны выставляли в здании панорамы, было написано советскими художниками с использованием уцелевших частей. Оно около 70 лет выставлялось в здании панорамы, но было уничтожено во время пожара, вызванного ударом украинского беспилотника в ночь на 10 июня.
«Сейчас это все [консервация и реставрация] явно будет сделано оперативнее. Потому что [в 1942 году] панорама прошла долгий путь в эвакуации: в Новосибирск, где ей оказали первую помощь, она была доставлена только осенью 1942 года (пожар, в котором она пострадала, произошел 25 июня 1942 года — прим. ТАСС), то есть [работы с фрагментами полотна] начали только спустя примерно полгода. И мы понимаем, что в тот момент не было произведено полноценной реставрации — там произошло то, что считается консервацией фрагментов: они были очищены от загрязнений, от копоти, от пыли, от соленой морской воды, был закреплен красочный слой, которой при этом требовал таких жизненно необходимых для людей продуктов, как мед или яйца. А сейчас все будет сделано максимально оперативно», — рассказала Малиновская.
По данным музея, из пожара 1942 года было вынесено более 80 фрагментов. Сохранить в итоге удалось 39, и сейчас они все собраны в коллекции севастопольского музея. Два из них, «Атака» и «Левее Юферова», полученные недавно, с 11 июня экспонируются в одном из филиалов учреждения.
Директор Михаил Смородкин ранее отмечал, что удалось спасти 10 крупных фрагментов размером приблизительно пять на три метра каждый. Из этого следует, что общая площадь спасенных фрагментов — около 150 кв. м.; общая площадь полотна, по информации музея, 1,6 тыс. кв. м. Смородкин сообщил, что сейчас фрагменты просушиваются, а после их намотают на бобины, чтобы обеспечить бережное хранение, и предоставят для оценки реставраторам.