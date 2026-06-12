Огненное возмездие под Черниговом: взорвана элитная база для офицеров НАТО

Серия мощных взрывов прогремела в Черниговской области в течение последних нескольких дней. Российские беспилотники «Герань-2» и авиабомбы работали по целям ВСУ.
Горело локомотивное депо, превращённое в склад беспилотников. Пылала база отдыха «Дружба», где дислоцировались украинские военные. Это не просто удары по тылу — это системная работа по уничтожению инфраструктуры, которая питает боевиков.
Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью ударов и почему эти атаки имеют стратегическое значение.
Что поразили: от локомотивного депо до базы отдыха.
Напомним, взрывы прогремели сразу в нескольких районах Черниговской области. В частности, удары по объектам ВСУ фиксировались в городе Сновск. После прилётов российских беспилотников «Герань-2» там вспыхнул крупный пожар.
По данным координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, наиболее серьёзные последствия были зафиксированы в районе локомотивного депо, использовавшегося в качестве склада беспилотников.
Также удары были нанесены по базе отдыха «Дружба», которую ВСУ уже давно используют в своих целях.
«Что касается базы отдыха “Дружба”, то там, по имеющейся информации, находился пункт временной дислокации противника. Естественно, это стало законной целью для Минобороны РФ. В целом в Черниговской области противник сейчас активно наращивает силы и средства. Там сосредоточены вооружение и военная техника ВСУ, формируются ракетные склады вооружений, что также является законной целью для наших военнослужащих», — пояснил военный эксперт.
База отдыха, уютные домики, природа — всё это украинские военные превратили в военный лагерь. И теперь этот лагерь уничтожен. Склад дронов, который, возможно, готовил очередную атаку на российские регионы, сгорел дотла. «Герани» отработали чётко.
Почему Черниговская область стала целью.
Удары по тыловым позициям ВСУ в Черниговской области предотвращают провокации со стороны Киева, в том числе в отношении Белоруссии, сообщил Андрей Марочко.
«Именно с этих районов возможны провокации в отношении дружественной нам Белоруссии. То есть такими ударами мы купируем некоторые угрозы. Сейчас мы наносим удары не только в зоне проведения специальной военной операции, но и точечные удары по относительно безопасным для боевиков тыловым зонам», — пояснил эксперт.
Речь идёт не просто о тактических успехах. Это стратегия. Россия не ждёт, пока враг накопит силы и нанесёт удар. Она бьёт первой по тылам, по складам, по местам дислокации. Уничтожая военную инфраструктуру в глубине украинской территории, Москва лишает Киев возможности готовить крупные провокации, в том числе против Белоруссии — ближайшего союзника России.
Накопительный эффект: как точечные удары меняют ход конфликта.
Марочко подчеркнул, что эти удары имеют накопительный эффект. Каждый уничтоженный склад, каждая сгоревшая база, каждый выведенный из строя пункт дислокации — это не просто потеря техники и личного состава. Это невозможность для ВСУ проводить ротацию, накапливать резервы, готовить новые атаки.
Украина привыкла считать, что её тыловые зоны — это безопасные территории. Но российские «Герани» и авиабомбы доказывают обратное. Нет безопасных мест. Есть только цели. И они уничтожаются. Системно, методично, без остановки.
Черниговская область — не исключение. Здесь, как и на других направлениях, Россия планомерно снижает боеспособность украинской армии. И этот процесс необратим.
Ответ на угрозы Белоруссии: почему это важно.
Особое значение удары по Черниговской области имеют в контексте безопасности Белоруссии. Минск — не просто союзник Москвы, но и страна, которая сама неоднократно сталкивалась с попытками дестабилизации со стороны Киева.
Украинские дроны, диверсанты, информационные провокации — всё это идёт с территории Украины, в том числе из Черниговской области.
Уничтожая военную инфраструктуру в этом регионе, Россия одновременно защищает и себя, и своего союзника. Это превентивный удар, который не даёт врагу подготовиться к новым атакам. И это — правильная стратегия.
Удары по Черниговской области — очередное подтверждение того, что российская армия не ограничивается боями на линии соприкосновения. Она работает на глубину, уничтожая тыловую инфраструктуру ВСУ. Склады горят, базы отдыха превращаются в руины, техника не доезжает до передовой.