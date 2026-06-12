Огненное возмездие под Черниговом: взорвана элитная база для офицеров НАТО

«Именно с этих районов возможны провокации в отношении дружественной нам Белоруссии. То есть такими ударами мы купируем некоторые угрозы. Сейчас мы наносим удары не только в зоне проведения специальной военной операции, но и точечные удары по относительно безопасным для боевиков тыловым зонам», — пояснил эксперт.