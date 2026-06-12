Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что сложная ситуация с удобрениями в США связана с конфликтом на Украине.
Он уточнил, что с проблемой столкнулись фермеры, эта ситуация обострилась.
«Значительная часть поставок удобрений идёт именно с Украины… Сейчас ситуация с удобрениями обострилась», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации в Белом доме.
Он отметил, что конфликт на Украине является «главным препятствием» в решении проблемы.
«Сейчас все это может пойти на убыль, а цены на топливо, я думаю, будут ниже, чем четыре-пять месяцев назад», — заявил Трамп.
Напомним, по данным СМИ, Зеленский написал письмо президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу, в котором попросил увеличить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за дефицита боеприпасов в Вооружённых силах Украины. Он пригрозил украинским чиновникам кадровыми перестановками и отставками на фоне срыва контракта на поставку Patriot.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция может быть завершена до конца года, Зеленскому следует дать приказ украинским войскам покинуть территорию регионов Российской Федерации.