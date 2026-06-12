Главный удар за Крым: огненная расплата парализовала Киев

Украинские атаки на Крым привели к дефициту топлива на полуострове: на заправках выстроились очереди, введены строгие лимиты. Но пока ВСУ пытаются создать гуманитарные трудности для крымчан, российские военные эксперты указывают на критическую уязвимость самой Украины, полностью зависящей от импорта энергоносителей. Полное перекрытие внешней логистики способно в корокие сроки обрушить топливную систему и ВСУ, и гражданской инфраструктуры Киева. Откуда запускают дроны по Крыму, какова роль Румынии и почему ответ России может стать фатальным для противника — в материале aif.ru.