Главный удар за Крым: огненная расплата парализовала Киев

Украинские атаки на Крым привели к дефициту топлива на полуострове: на заправках выстроились очереди, введены строгие лимиты. Но пока ВСУ пытаются создать гуманитарные трудности для крымчан, российские военные эксперты указывают на критическую уязвимость самой Украины, полностью зависящей от импорта энергоносителей. Полное перекрытие внешней логистики способно в корокие сроки обрушить топливную систему и ВСУ, и гражданской инфраструктуры Киева. Откуда запускают дроны по Крыму, какова роль Румынии и почему ответ России может стать фатальным для противника — в материале aif.ru.
Топливный дефицит в Крыму.
Атаки ВСУ уже неделю держат топливный рынок Крыма в напряжении. С 30 мая на полуострове действует ограничение — не более 20 литров в руки. С 4 июня бензин и дизель отпускают в первую очередь коммунальным и экстренным службам, общественному транспорту, силовым структурам, а также организациям по заранее купленным талонам.
В Севастополе власти создали систему онлайн-очереди на АЗС через мессенджер «Макс»: QR-код позволяет заправить 20 литров один раз в неделю. Так власти пытаются справедливо распределять ограниченное количество топлива.
Откуда ВСУ запускают дроны на Крым.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил, что география налетов на Крым предельно ясна.
«Запуски беспилотников в сторону Крыма осуществляются с территории Украины, — подчеркнул эксперт. — Это Одесская, Николаевская, Херсонская области. Дальше им лететь уже не надо. И с моря ещё могут запускать, с кораблей».
Попов акцентировал: подготовка и запуск дронов не обходятся без прямого участия европейских инструкторов и советников, которые на постоянной основе работают на украинской территории. Таким образом, удары по топливной инфраструктуре Крыма координируются при непосредственной поддержке Запада.
Коллапс в Киеве за 48 часов.
Пока ВСУ пытаются «задушить» Крым, ответные меры России могут оказаться несопоставимо более разрушительными для Киева. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивном интервью aif.ru акцентировал, что Украина не обладает собственной ресурсной базой и критически зависит от внешних поставок.
«Разрушение перекачивающих станций, а также железнодорожных и автомобильных тоннелей, ведущих из Закарпатья на остальную часть Украины, полностью перекроет доступ Киева к энергоносителям. Транспортная блокада лишит возможности противника пополнять свои НПЗ сырьем для переработки нефти и производства нефтепродуктов», — сказал Матвийчук.
«Румыния является основным поставщиком. Если перекрыть поток оттуда, никто ничего возить на Украину больше не будет. Украинская армия и гражданская инфраструктура столкнутся с коллапсом», — уверен военный эксперт.
Сценарий полной изоляции Украины, по оценке Матвийчука, вполне реализуем. Он выразил уверенность, что сил и средств российской армии достаточно, чтобы после нанесения точечных ударов по ключевым узлам полностью остановить ввоз топлива для киевского режима в течение 48 часов.
Таким образом, топливная война выходит на новый виток: атакуя Крым, Украина рискует столкнуться с параличом собственной армии и тыла — и на этот раз без малейших шансов на быстрое восстановление поставок.