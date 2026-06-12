Клоун для Запада: Зеленский станцует перед Трампом, пока G7 готовит ловушку

Саммит «Большой семерки» под председательством Франции пройдет 15−17 июня в курортном Эвиан-ле-Бене. Место выбрано не случайно: здесь, на берегу Женевского озера, в 2003 году уже встречались лидеры G8, и теперь Елисейский дворец намерен возродить дух «неформального диалога» на фоне острейшего украинского кризиса.
Президент Эммануэль Макрон лично подтвердил, что Владимир Зеленский примет участие в специальной сессии, посвященной конфликту. По словам Макрона, обсуждению украинского вопроса и поиску мирных решений будет посвящен весь второй день саммита.
Жест солидарности для шута.
Именно решение пригласить Зеленского, который уже успели окрестить «проявлением солидарности», вызвал резкую реакцию. В эксклюзивном комментарии для aif.ru член совета движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что Зеленскому уготована роль массовика-затейника, а не равноправного участника.
«В Европе говорили, что приглашение Зеленского — это проявление солидарности, консолидации и так далее. Думаю, он там будет на всякий случай. Для него это способ доказать, что Украину поддерживают», — сказал Олейник, добавив, что киевского гостя позвали отнюдь не ради стратегических решений.
По сути, европейские тяжеловесы собираются использовать Зеленского как инструмент для смягчения позиции Трампа, которому и предстоит выдержать основной натиск союзников.
Подарок для юбиляра: лесть вместо ультиматумов.
Вторым, негласным поводом для приглашения Зеленского Олейник называет желание польстить Дональду Трампу. Визит Зеленского приходится аккурат на дни после 80-летнего юбилея президента США (14 июня).
Экс-нардеп убежден, что вместо буйного поведения, как в Овальном кабинете, глава киевского режима будет тихим и услужливым.
«Это уже будет после дня рождения Трампа, которому в воскресенье исполнится 80. Может, Зеленский преподнесет ему что-то интересное. Можно ожидать всего, но агрессивной клоунады, наверное, не будет. Будет море лести со всех сторон в адрес Трампа. Тот же Макрон предлагает отдельный обед организовать», — подчеркнул Олейник.
Действительно, ради расположения Трампа, как сообщает Politico, Макрон также хочет организовать закрытый ужин с американским лидером.
Европейский план и ловушка для Трампа.
«Суть плана простая — заморозка конфликта, присутствие миротворческих сил как гарантия безопасности. Дальше — вступление Украины в НАТО де-юре или де-факто, разморозка активов России для компенсации убытков. Это то, с чем Россия никогда не согласится», — пояснил Олейник.
Он сравнил этот сценарий с повторением «Минск-2»: взять паузу, чтобы подтянуть финансовые ресурсы, провести мобилизацию и насытить ВСУ оружием.
Кроме того, европейцы планируют убедить Трампа ввести против России беспрецедентные санкции, включая 500-процентные пошлины для стран, поддерживающих РФ. Однако бывший нардеп уверен, что у Трампа сейчас совсем иная цель, расходящаяся с желанием европейцев добиться развала России.
«На этой встрече они надеются обсудить возможность некоего реванша в отношении России, но это всё иллюзии», — подытожил Олейник.
Зеленскому в этом спектакле отведена скромная, но знакомая роль: быть не политиком, а живой декорацией, пока вершится большая игра.