Клоун для Запада: Зеленский станцует перед Трампом, пока G7 готовит ловушку

«Это уже будет после дня рождения Трампа, которому в воскресенье исполнится 80. Может, Зеленский преподнесет ему что-то интересное. Можно ожидать всего, но агрессивной клоунады, наверное, не будет. Будет море лести со всех сторон в адрес Трампа. Тот же Макрон предлагает отдельный обед организовать», — подчеркнул Олейник.