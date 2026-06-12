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Названы самые везучие города России

Составлен рейтинг самых везучих регионов России по итогам первых пяти месяцев 2026 года. Лидерами по совокупной сумме выигрышей в лотерее стали Москва, Свердловская и Новосибирская области.

Источник: URA.RU

«Топ-3 самых везучих регионов по совокупной сумме выигрышей в … по итогам первых пяти месяцев 2026 года выглядит следующим образом: Москва — 1,096 миллиарда рублей, Свердловская область — 621,8 миллиона рублей, Новосибирская область — 514,4 миллиона рублей», — передает РИА «Новости».

С января по май победители из разных уголков страны выиграли в общей сложности более 8,7 миллиарда рублей — это почти 58 миллионов рублей ежедневно. За этот период в лотерее появилось 285 новых миллионеров — в среднем около 13 человек в неделю.

В первую пятерку также вошли Тюменская область (476,2 миллиона рублей) и Краснодарский край (395,6 миллиона рублей).

Больше всего новых миллионеров появилось в Москве (41 человек), Московской области (16), Санкт-Петербурге (12), Свердловской области и Краснодарском крае (по 11 человек в каждом регионе).

Самые крупные выигрыши зафиксированы в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях — более 333 миллионов рублей в каждом из регионов.

Ранее сообщалось, что жители Среднего Урала весной выиграли в лотерее 146 млн рублей. Победителями стали около 46 тысяч жителей Свердловской области. Особенно повезло семи участникам — их призы превысили один миллион рублей. Однако это — лишь часть картины. Весной 2026 года в лотереях выиграли более двух миллионов россиян, общая сумма призов превысила 6,7 миллиарда рублей.