Fars: Иран угрожает активам Маска после атак на инфраструктуру

Иран намерен наносить удары по всем экономическим активам американского бизнесмена Илона Маска в регионе. Об этом сообщает Fars со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источника, удары по водной инфраструктуре юга Ирана нанесли американские военные. Уточняется, что они действовали при поддержке компаний, которые связаны с американским бизнесменом.
«Тегеран оставляет за собой право наносить удары по всем объектам, связанным с активами, которыми управляет Маск в регионе», — говорится в сообщении агентства.
Тем временем американский бизнесмен Илон Маск стал первым триллионером в мировой истории благодаря IPO SpaceX.
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