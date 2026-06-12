Ярослав Бойко переехал в квартиру Марии Порошиной после свадьбы

После новости о тайном браке актеров Марии Порошиной и Ярослава Бойко появились подробности их совместного быта. Портал Woman.ru сообщил, что артист переехал к новой супруге.
Источник издания подтвердил, что давние слухи о романе между звездами сериала «Всегда говори “всегда” оправдались, и теперь они живут вместе в трехкомнатной квартире актрисы в Москве.
Отмечается, что большую часть времени пара проводит не в столичной квартире, а в загородном доме Порошиной. На строительство этого дома у нее ушло около 17 лет, сказано в статье.
7 июня актер Гоша Куценко, от которого Порошина родила старшую дочь Полину, рассказал, что она вышла замуж за Ярослава Бойко. Актриса даже позвала бывшего на свадьбу.
63-летний народный артист России Евгений Дятлов женился в четвертый раз. Новой избранницей актера стала его директор Дарья Травникова. Радостной новостью она поделилась на своей странице в социальной сети. Пара расписалась 30 мая во Дворце бракосочетания № 2 в «Vegas Крокус Сити».