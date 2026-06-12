Более 670 жителей отдаленных сел Хабаровского края приняли врачи теплохода «Здоровье»

Теплоход «Здоровье» продолжает свой 14-й рейс по отдаленным территориям Хабаровского края. На борту работает мобильная бригада Территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре из 19 узких специалистов. За 10 дней бригада уже посетила 9 населенных пунктов из 32 запланированных. Ежегодные рейсы теплохода реализуют цели президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Мы видим, что люди действительно нуждаются в нашей помощи. Радует, что жители идут к нам активно, доверяют. Наша цель — не просто осмотреть и оказать всю необходимую помощь, но и обучить человека жить со своим диагнозом, а также снизить риски», — рассказала руководитель медицинской бригады теплохода «Здоровье» Наталья Кадыргулова.
За десять дней непрерывной работы мобильной бригады врачи зафиксировали свыше 7,4 тысяч обращений жителей за медицинской помощью. Всего специалисты приняли 671 пациента, 239 из которых — дети. Помимо этого, в результате проведенных осмотров, врачи диагностировали 3135 заболеваний.
Среди всех выявленных заболеваний чаще всего встречаются сердечно-сосудистые патологии — ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и атеросклероз. Серьезной проблемой остается табакокурение: на борту работает психиатр-нарколог, который помогает пациентам справляться с этой зависимостью. Отдельно врачи обращают внимание на высокий холестерин и повышенный сахар: эти показатели часто сопровождают диабет второго типа.
Среди кожных заболеваний чаще всего встречаются контактные дерматиты, экземы и псориаз. Также нередко диагностируются болезни опорно-двигательного аппарата и нервной системы, остеохондроз, последствия травм позвоночника, а также постинсультные и постинфарктные состояния.
По итогам осмотров 18 пациентов направлены на госпитализацию для дальнейшего обследования и лечения в стационарах края. Еще 29 жителям медики оказали помощь в лечении алкогольной зависимости — с каждым из них работал психиатр-нарколог. Также у пятерых жителей врачи выявили подозрение на онкологические заболевания — все они взяты под наблюдение и направлены на дополнительную диагностику.
«Мы ждем теплоход всегда! С радостью узнаем, что вы приезжаете. Бросаем все дела и идем за здоровьем. Здесь прекрасные врачи. Любим вас, ждем и благодарим», — поделилась жительница поселка Циммермановка Александра Ипполитова.
12 июня специалисты принимают — в селах Солонцы и Кольчем, 14 июня — в селе Тахта. Затем бригада прибудет в район имени Полины Осипенко: 16−17 июня врачи будут работать в селах Оглонги и Удинское, а также в поселке Херпучи. После этого специалисты вернутся в Ульчский район. 18 июня прием пройдет в поселке Тыр, селах Белоглинка и Кальма, 19 июня — в селе Сусанино, 20 июня — в селе Богородское, 21 июня — в селе Савинское, 22 июня — в селе Булава, 23 июня — в селе Мариинское и поселке Мариинский Рейд.
Затем теплоход отправится в Комсомольский район. 25 июня бригада будет работать в селе Чёрный Мыс и селе Новоильиновка, 26 июня — в поселке Ягодный, 27 июня — в селе Нижнетамбовское, 28 июня — в селе Нижние Халбы, 29 июня — в селе Верхнетамбовское, 30 июня — в селе Бельго. Вечером 30 июня теплоход возвращается в Комсомольск-на-Амуре.