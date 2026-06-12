Более 670 жителей отдаленных сел Хабаровского края приняли врачи теплохода «Здоровье»

12 июня специалисты принимают — в селах Солонцы и Кольчем, 14 июня — в селе Тахта. Затем бригада прибудет в район имени Полины Осипенко: 16−17 июня врачи будут работать в селах Оглонги и Удинское, а также в поселке Херпучи. После этого специалисты вернутся в Ульчский район. 18 июня прием пройдет в поселке Тыр, селах Белоглинка и Кальма, 19 июня — в селе Сусанино, 20 июня — в селе Богородское, 21 июня — в селе Савинское, 22 июня — в селе Булава, 23 июня — в селе Мариинское и поселке Мариинский Рейд.