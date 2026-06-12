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Поздравление Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Сергея Проскурнина с Днём России!

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уважаемые жители Железногорска!

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уважаемые жители Железногорска!

Сердечно поздравляю вас с Днём России! Этот праздник символизирует нашу общую историю, культуру и единство. Россия — страна с огромным природным разнообразием. Мы гордимся тем, что живём в государстве, которое внесло огромный вклад в мировую культуру, искусство и науку.

День России — это напоминание о нашей несгибаемой воле, мужестве и стремлении к справедливости. Российский триколор и герб являются символами свободы и независимости. Природа нашей страны поражает разнообразием: редкие растения, животные и величественные ландшафты создают неповторимую красоту, которая вдохновляет и наполняет гордостью.

В Год народного единства, мы осознаём, как важно ценить и уважать друг друга, несмотря на все различия. Пусть радость наполняет ваши сердца, а впереди ждут только яркие события и успехи! С праздником!

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Сергей ПРОСКУРНИН.