Поздравление Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Сергея Проскурнина с Днём России!

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уважаемые жители Железногорска!
Сердечно поздравляю вас с Днём России! Этот праздник символизирует нашу общую историю, культуру и единство. Россия — страна с огромным природным разнообразием. Мы гордимся тем, что живём в государстве, которое внесло огромный вклад в мировую культуру, искусство и науку.
День России — это напоминание о нашей несгибаемой воле, мужестве и стремлении к справедливости. Российский триколор и герб являются символами свободы и независимости. Природа нашей страны поражает разнообразием: редкие растения, животные и величественные ландшафты создают неповторимую красоту, которая вдохновляет и наполняет гордостью.
В Год народного единства, мы осознаём, как важно ценить и уважать друг друга, несмотря на все различия. Пусть радость наполняет ваши сердца, а впереди ждут только яркие события и успехи! С праздником!
Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Сергей ПРОСКУРНИН.