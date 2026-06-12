«Каролина» впервые вышла вперед в финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. «Каролина» одержала домашнюю победу над «Вегасом» со счетом 4:2 в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Стаал (12-я минута), Андрей Свечников (32, 52) и Себастьян Ахо (38). У проигравших отличился Павел Дорофеев (7, 54). Российский форвард «Вегаса» забросил 11-ю и 12-ю шайбы в текущем плей-офф, впервые поразив ворота «Каролины» в этой финальной серии. Дорофеев вышел на второе место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли, обойдя нападающего «Каролины» Логана Стэнковена и уступая одноклубнику Бретту Хаудену (14 голов). На счету Свечникова шесть шайб в этом плей-офф и три — в решающем противостоянии сезона.
37-летний Стаал забрасывает шайбу в каждом матче финальной серии, до этого за весь плей-офф капитан «Каролины» записал на свой счет два гола. Нападающий стал четвертым игроком в истории НХЛ, который отметился голом в первых пяти матчах финала Кубка Стэнли. Последним таким хоккеистом был Жан Беливо, добившийся такого результата в 1956 году.
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Каролины», которая впервые повела в этом финальном противостоянии. Следующий матч пройдет в ночь на 15 июня по московскому времени на домашней площадке «Вегаса».
По итогам регулярного чемпионата «Каролина» выиграла Столичный дивизион. В первом раунде команда обыграла «Оттаву» (4−0), во втором — «Филадельфию» (4−0), в финале Восточной конференции — «Монреаль» (4−1). «Вегас» финишировал на первом месте в Тихоокеанском дивизионе. В плей-офф команда поочередно победила «Юту» (4−2), «Анахайм» (4−2) и «Колорадо» (4−0).
Для обеих команд текущий финал Кубка Стэнли является третьим в клубной истории. «Каролина» становилась обладателем трофея в 2006 году, «Вегас» — в 2023-м. Также клубы добирались до этой стадии в 2002 и 2018 годах соответственно. «Вегас» выступает в НХЛ с сезона-2017/18. Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла выйти в плей-офф.