«Каролина» впервые вышла вперед в финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Стаал (12-я минута), Андрей Свечников (32, 52) и Себастьян Ахо (38). У проигравших отличился Павел Дорофеев (7, 54). Российский форвард «Вегаса» забросил 11-ю и 12-ю шайбы в текущем плей-офф, впервые поразив ворота «Каролины» в этой финальной серии. Дорофеев вышел на второе место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли, обойдя нападающего «Каролины» Логана Стэнковена и уступая одноклубнику Бретту Хаудену (14 голов). На счету Свечникова шесть шайб в этом плей-офф и три — в решающем противостоянии сезона.