Команда шахматного клуба Сергея Корякина «Единой России» приняла участие в турнире в Военно-инженерном институте ко Дню России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Команда шахматного клуба Сергея Корякина штаба общественной поддержки «Единой России» приняла участие в открытии шахматного сезона 2026 ко Дню России в Военно-инженерном институте СФУ.
Организаторами шахматного турнира являются Российское военно-историческое общество в Красноярском крае, Военно-инженерный институт СФУ и шахматная федерация в Красноярском крае.
Для участия в мероприятии были приглашены шахматные клубы военно-исторического общества в Красноярском крае по видео-связи, а также клубы любителей шахмат из Красноярска, и близлежащих городов. Кроме того, участие в турнире приняли студенты института.
Любителей шахмат поприветствовали представители института, шахматной федерации, а также гроссмейстер Дмитрий Хегай.
Гроссмейстер провел с игроками сеанс одновременной игры, в которой принимали участие и представители шахматного клуба Сергея Корякина штаба общественной поддержки «Единой России». Ребята являются студентами Красноярского кооперативного техникума экономики, коммерции и права.
Студентка техникума Алина Самылина рассказала, что в шахматы играет с детства: «Шахматы очень интересная игра, она меня завораживает. С детства играла с дедушкой. Он меня и научил. Летом гостила у дедушки с бабушкой, и они со мной играли».
Депутат законодательного Собрания Красноярского края от «Единой России», директор Военно-инженерного института СФУ Евгений Гарин: «Сегодня мы открываем шахматный сезон 2026 года ко Дню России в нашем Военно-инженерном институте. Шахматы один из любимых россиянами видов спорта. Наши студенты им также увлекаются. Он развивает стратегическое планирование, способность продумывать свои действия намного ходов вперед, логику, концентрацию внимания и память. Турнир — отличный повод собраться вместе и таким образом отметить День России. Хочется поздравить всех земляков с праздником! Любите свою Родину, берегите ее! Родная земля многое нам дает, а мы будем ее защищать и оберегать!».
Отметим, поддержка спорта — важное направление народной программы «Единой России».