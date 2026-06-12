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В Хабаровске День России отметили полуденным выстрелом

Почётный залп на набережной произвёл ветеран специальной военной операции.

В Хабаровске состоялась традиционная церемония полуденного выстрела, посвящённая Дню России.

Участниками мероприятия стали вице-губернатор Хабаровского края Артём Мельников, мэр города Сергей Кравчук, представители Восточного военного округа, жители и гости краевой столицы.

Почётное право произвести залп было предоставлено кавалеру ордена Мужества, исполнительному директору краевой Ассоциации ветеранов СВО, гвардии лейтенанту Эдуарду Сафронову. После выстрела ему вручили памятную гильзу.

Церемония прошла в праздничный день и стала одной из традиционных акций, посвящённых Дню России в Хабаровске.