В Хабаровске День России отметили полуденным выстрелом

В Хабаровске состоялась традиционная церемония полуденного выстрела, посвящённая Дню России.
Участниками мероприятия стали вице-губернатор Хабаровского края Артём Мельников, мэр города Сергей Кравчук, представители Восточного военного округа, жители и гости краевой столицы.
Почётное право произвести залп было предоставлено кавалеру ордена Мужества, исполнительному директору краевой Ассоциации ветеранов СВО, гвардии лейтенанту Эдуарду Сафронову. После выстрела ему вручили памятную гильзу.
Церемония прошла в праздничный день и стала одной из традиционных акций, посвящённых Дню России в Хабаровске.