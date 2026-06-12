Теплоход «Здоровье» за 10 дней принял 671 жителя отдалённых сёл Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжает работу теплоход «Здоровье». Это 14-й рейс плавучей поликлиники. На борту — мобильная бригада из 19 специалистов. За 10 дней врачи посетили 9 населённых пунктов. Рейс реализует цели президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.