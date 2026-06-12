Теплоход «Здоровье» за 10 дней принял 671 жителя отдалённых сёл Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжает работу теплоход «Здоровье». Это 14-й рейс плавучей поликлиники. На борту — мобильная бригада из 19 специалистов. За 10 дней врачи посетили 9 населённых пунктов. Рейс реализует цели президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
За десять дней зафиксировано свыше 7,4 тысячи обращений. Принят 671 пациент, 239 из них — дети. Диагностировано 3135 заболеваний.
Руководитель бригады Наталья Кадыргулова рассказала: «Люди нуждаются в нашей помощи. Наша цель — не просто осмотреть, но и обучить жить с диагнозом».
Среди выявленных болезней — сердечно-сосудистые патологии, гастриты, кожные заболевания. 18 пациентов направлены на госпитализацию. 29 жителям помогли с алкогольной зависимостью. У пятерых заподозрили онкологию.
Жительница Циммермановки Александра Ипполитова сказала: «Мы ждём теплоход всегда! Бросаем дела и идём за здоровьем».
График работы бригады — до 30 июня. Специалисты примут жителей десятков сёл, включая Ухта, Солонцы, Тахта, Оглонги, Тыр, Богородское, Булаву и другие.
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