Адский тупик в проливе: США попали в морскую ловушку Ирана

«Иран будет применять баллистические ракеты, в том числе гиперзвуковые, беспилотную авиацию по американским военным базам в Персидском заливе, окончательно выбивая их и уничтожая их инфраструктуру без возможности ее воссоздания, — подчеркнул Шаповалов. — Сегодня Иран полностью перекрыл Ормузский пролив. В резерве у Ирана перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива силами йеменских союзников и других ресурсов. Такой ответ может дать Иран, он будет более чем болезненным для Соединенных Штатов».