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Адский тупик в проливе: США попали в морскую ловушку Ирана

Трамп грозится стереть Иран, Тегеран перекрыл Ормузский пролив и нанес ответный удар по 18 базам США. Политолог Владимир Шаповалов эксклюзивно для aif.ru объяснил, почему Вашингтон в тупике и чем грозит миру обсуждение ядерного сценария.

Источник: Аргументы и факты

Конфликт между США и Ираном перешел в самую острую фазу. Президент Дональд Трамп сделал ставку на устрашение. Соединенные Штаты уже задействовали в операции 49 крылатых ракет Tomahawk. Однако это, судя по риторике американского лидера, только начало. Трамп пообещал «разбомбить Иран к чертовой матери», если Тегеран немедленно не согласится на сделку на условиях Вашингтона. Более того, американские военные готовятся к эскалации: озвучены планы нанести «очень мощные» удары в ночь на пятницу, 12 июня.

На этом фоне особенно циничным выглядит обсуждение в кулуарах Белого дома совсем уж крайних мер. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США допускал возможность применения ядерного оружия против Ирана.

Вашингтон находится в тупике.

Несмотря на грозные заявления, действия Вашингтона свидетельствуют о нарастающем отчаянии. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в эксклюзивном комментарии для aif.ru отметил, что наращивание ударов говорит не о силе, а о стратегической беспомощности Штатов.

«Мы фиксируем очередное обострение конфликта между США и Ираном, которое свидетельствует о том, что Вашингтон находится в тупике. США не могут решить иранскую проблему благоприятно для себя, отсюда и новый виток агрессии», — отметил Шаповалов.

Эксперт подчеркнул, что Иран с самого начала конфликта действовал гораздо эффективнее, чем ожидали за океаном. Несопоставимо меньшие ресурсы не помешали Тегерану сохранить костяк военной мощи и нанести чувствительные удары.

Асимметричный ответ: Ормузский пролив захлопнулся.

Иран перешел к конкретным действиям на земле и в море. Власти страны объявили о полном закрытии стратегически важного Ормузского пролива для всех судов. Параллельно Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о скоординированной атаке на 18 американских военных объектов на Ближнем Востоке.

Шаповалов прогнозирует, что это далеко не предел. Тегеран сохранил свой главный козырь — арсенал баллистических ракет и передовой беспилотной авиации.

«Иран будет применять баллистические ракеты, в том числе гиперзвуковые, беспилотную авиацию по американским военным базам в Персидском заливе, окончательно выбивая их и уничтожая их инфраструктуру без возможности ее воссоздания, — подчеркнул Шаповалов. — Сегодня Иран полностью перекрыл Ормузский пролив. В резерве у Ирана перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива силами йеменских союзников и других ресурсов. Такой ответ может дать Иран, он будет более чем болезненным для Соединенных Штатов».

Выборы, дефицит оружия и ядерный призрак.

По мнению Шаповалова, у Белого дома есть внутренние временные рамки конфликта, связанные с предстоящей избирательной кампанией.

«Очевидно, США нужно к выборам каким-то образом завершить, по крайней мере, активную фазу иранского конфликта. Поэтому у Трампа, вероятно, есть дедлайн, который не превышает двух месяцев. Нехватка оружия будет важным сдерживающим фактором. Поэтому вряд ли конфликт будет длительным. Но он может быть пульсирующим», — заявил Шаповалов.

Однако самым опасным остается вопрос ядерной черты. Комментируя информацию Сеймура Херша о планах Трампа, Шаповалов не исключает, что подобные безумные сценарии действительно прорабатываются в Пентагоне. Но эксперт предупредил о катастрофических последствиях, которые отрезвят любого. Это и радиационное поражение американских баз и союзников в Персидском заливе, и неминуемый удар по Израилю.

«Применение ядерного оружия не решит кардинальным образом проблему, оно окончательно разрушит систему ядерного сдерживания и станет толчком к развитию ядерных технологий у Ирана и других стран. Думаю, представители американской администрации прекрасно понимают глобальные последствия. Современный миропорядок в случае применения ядерного оружия по Ирану будет окончательно разрушен», — подытожил Шаповалов.

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