Приморье оказалось в конце дальневосточного рейтинга по доступности бензина

На положение Приморья влияет не только уровень доходов, но и стоимость топлива. По данным исследования, в крае бензин АИ-92 стоит около 68,93 рублей за литр, а за последний год его цена выросла примерно на 16%, что стало одним из самых высоких показателей в стране. Больше всего за год топливо подорожало в Забайкалье, где рост составил 22 процента.