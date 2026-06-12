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Приморье оказалось в конце дальневосточного рейтинга по доступности бензина

На среднюю зарплату жители края могут купить меньше топлива, чем почти во всех регионах ДФО.

Источник: Freepik

Приморский край занял предпоследнее место на Дальнем Востоке по доступности бензина. Рейтинг составили специалисты РИА Новости, которые оценивали, сколько топлива могут купить на среднюю зарплату жители различных краёв и областей нашей страны.

По этому показателю Приморье заняло 25 место в России. По данным составителей рейтинга, жители здесь в среднем могут приобрести 1228 литров бензина АИ-92. Среди дальневосточных регионов ситуация хуже только в Еврейской автономной области.

Остальные территории ДФО показали более высокие результаты. Так, в Хабаровском крае на среднюю зарплату можно купить 1256 литров топлива, в Амурской области — 1288 литров. Ещё выше показатели у Сахалинской области, Камчатского края, Магаданской области и Республики Саха (Якутия).

Лидером на Дальнем Востоке стал Чукотский автономный округ. Регион занял также второе место в общероссийском рейтинге: местные жители на среднемесячную зарплату могут позволить себе приобрести более 2500 литров бензина АИ-92.

На положение Приморья влияет не только уровень доходов, но и стоимость топлива. По данным исследования, в крае бензин АИ-92 стоит около 68,93 рублей за литр, а за последний год его цена выросла примерно на 16%, что стало одним из самых высоких показателей в стране. Больше всего за год топливо подорожало в Забайкалье, где рост составил 22 процента.

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