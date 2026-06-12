Приморье оказалось в конце дальневосточного рейтинга по доступности бензина

Приморский край занял предпоследнее место на Дальнем Востоке по доступности бензина. Рейтинг составили специалисты РИА Новости, которые оценивали, сколько топлива могут купить на среднюю зарплату жители различных краёв и областей нашей страны.
По этому показателю Приморье заняло 25 место в России. По данным составителей рейтинга, жители здесь в среднем могут приобрести 1228 литров бензина АИ-92. Среди дальневосточных регионов ситуация хуже только в Еврейской автономной области.
Остальные территории ДФО показали более высокие результаты. Так, в Хабаровском крае на среднюю зарплату можно купить 1256 литров топлива, в Амурской области — 1288 литров. Ещё выше показатели у Сахалинской области, Камчатского края, Магаданской области и Республики Саха (Якутия).
Лидером на Дальнем Востоке стал Чукотский автономный округ. Регион занял также второе место в общероссийском рейтинге: местные жители на среднемесячную зарплату могут позволить себе приобрести более 2500 литров бензина АИ-92.
На положение Приморья влияет не только уровень доходов, но и стоимость топлива. По данным исследования, в крае бензин АИ-92 стоит около 68,93 рублей за литр, а за последний год его цена выросла примерно на 16%, что стало одним из самых высоких показателей в стране. Больше всего за год топливо подорожало в Забайкалье, где рост составил 22 процента.