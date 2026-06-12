В лесах Красноярского края высадили 4,5 млн молодых деревьев

Об итогах первого этапа лесокультурного сезона в Красноярском крае сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и лесного комплекса. Специалистам на территории государственного лесного фонда удалось высадить 4,5 млн саженцев хвойных пород. Как отмечают в министерстве, больше всего под лесовосстановление попали площади в Ирбейском, Мотыгинском, Большемуртинском и Иланском лесничествах. Саженцам уделяется особое внимание, применяется специальный уход: рыхлят почву для воздуха и влаги, удаляют сорняки. Специалисты такую работу провели уже на более трех тысячах гектаров. Благодаря этому молодые деревья будут лучше приживаться, и мы получим крепкие и обильные лесные насаждения, — рассказал директор Ермаковского лесничества Андрей Бжидских. Пока высадили только часть молодых деревьев. Всего до конца года планируют более 15 млн саженцев. Продолжат работы осенью. Сеянцы с открытой и закрытой корневой системой выращиваются в 11 мини-теплицах и 32 питомниках региона, — отмечают в региональном министерстве. Благодаря такой технологии в крае ежегодно получают более 30 млн сеянцев. Напомним, в крае восстановление лесов проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».